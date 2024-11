Milei asegura ser el «presidente favorito» de Donald Trump

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este miércoles que él es el mandatario «favorito» del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que con el regreso del republicano a la Casa Blanca ya no se sentirá tan solo como «Adán en el Día de la Madre».

En declaraciones radiales, Milei sostuvo que el pasado martes mantuvo una conversación telefónica «muy agradable» de once minutos con Trump, con quien aseguró tener una «excelente relación».

«Lo felicité por lo que ha logrado. Le manifesté que el mundo era hoy mejor porque había sido derrotados los ‘wokes’, lo cual es una excelente noticia para Estados Unidos, para Europa y Argentina, y le dije que me sentía más acompañado porque, cuando yo empecé a sostener este tipo de cosas, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre», señaló.

«Entonces él me dijo que yo no iba a estar más solo, que ahora él me va a acompañar y que juntos vamos a hacer a América y a Argentina grandes nuevamente, y me dijo que yo era su presidente favorito. Eso me hizo sentir muy honrado», añadió el mandatario argentino.

Milei dijo asimismo que «es de esperar que la nueva Administración de los Estados Unidos» apoye a Argentina «para poder seguir avanzando con el Fondo Monetario Internacional» (FMI) en las conversaciones con vistas a un posible nuevo programa de asistencia financiera.

«Está claro que el apoyo que va a hacer Estados Unidos en el Fondo va a ser mucho más abierto y claro», afirmó el gobernante argentino en declaraciones a Radio Rivadavia.

El líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza señaló además que pretende «avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos», de la misma manera que el país suramericano lo está haciendo «muy fuertemente con China», país al que planea visitar en marzo de 2025.

Milei tiene previsto viajar a Florida (EE.UU.) para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que tendrá lugar entre el jueves y el sábado en Mar-a-Lago, donde Trump tiene una mansión.

Fuentes oficiales confirmaron el pasado jueves a EFE que el viaje de Milei tiene por objetivo reunirse con el presidente electo, con quien ya mantuvo un primer encuentro en los márgenes de una edición de la misma conferencia el pasado 24 de febrero en National Harbor, Maryland (EE.UU.), una reunión en la que se transmitieron su mutua simpatía y buenos deseos, pero no se tradujo en una reunión formal.

El Gobierno de Milei, que ha señalado a Estados Unidos e Israel como sus principales aliados en materia de política exterior, expresó la semana pasada su «apoyo incondicional» al «liderazgo» de Trump, a quien calificó como un «exponente del mundo libre, occidental y capitalista».

Tras su viaje a Estados Unidos, Milei planea participar de la Cumbre del G20 que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. EFE

