Milei promete impulsar el vínculo entre Israel y Latinoamérica

Buenos Aires, 26 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, prometió este miércoles impulsar los vínculos entre Latinoamérica e Israel, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, se encuentra de visita en Buenos Aires.

Al ofrecer un discurso en el acto por los 90 años de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Milei dijo que impulsará acuerdos orientados a «profundizar los vínculos entre Israel y América Latina, desarrollando la cooperación nacional en sectores estratégicos y solidificando los lazos diplomáticos».

«Argentina será el país pionero en la defensa y promoción de estos acuerdos junto con Estados Unidos. Hoy, más que nunca, es necesario que el mundo libre se alce de forma conjunta contra las amenazas a la libertad que buscan levantar su cabeza», afirmó Milei en el acto, en que también participó Saar.

El presidente argentino, que ha señalado a Israel y los Estados Unidos como sus principales aliados en materia de política exterior, sostuvo que «Israel es un ejemplo radical de todos los valores que hicieron a Occidente grande porque en su fundación era poco más que un desierto y en tan solo casi 80 años fue convertido, gracias al trabajo incansable de sus ciudadanos, en un oasis de prosperidad y crecimiento».

«Por eso apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y, por abandonarlos, nos hundimos en la miseria», aseveró.

Milei, que este martes recibió a Saar en la sede del Ejecutivo, resaltó el «compromiso» de su Gobierno «con el combate al antisemitismo» y dijo que el próximo año Argentina presidirá la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. EFE

