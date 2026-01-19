Miles de cristianos ortodoxos celebran en Etiopía el bautismo de Jesucristo

Simon Berhane

Batu (Etiopía), 19 ene (EFE).- Michael Adugna es uno de los miles de cristianos ortodoxos que este lunes se congregaron en el lago Dambal en Batu, una ciudad a 120 kilómetros al sur de la capital de Etiopía, Adís Abeba, para celebrar el bautismo de Jesucristo en el río Jordán.

Se trata de la celebración de la Epifanía etíope o «Timkat», como se conoce localmente a esta festividad que tiene lugar el 19 de enero y es famosa por su recreación ritual del bautismo similar al que realizan numerosos cristianos de Tierra Santa cuando visitan el Jordán.

«Es la segunda vez que celebro la Epifanía en el lago Dambal. Me pareció fenomenal», declara a EFE Adugna, quien viajó desde Adís Abeba con tres amigos.

El colorido festival etíope, que rememora el bautismo de Cristo por su primo Juan el Bautista, fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2019.

En Batu, donde el evento se celebra con gran colorido desde la víspera, los creyentes suben a botes, incluyendo embarcaciones con reproducciones del Arca de la Alianza (cofre sagrado descrito en la Biblia construido por orden divina para guardar los Diez Mandamientos) conocidas como «tabots», al son de cantos religiosos y adornados con coloridas sombrillas ceremoniales.

Pronto por la mañana del Día de la Epifanía, los sacerdotes bendicen el lago y rocían agua bendita sobre los creyentes, lo que simbólicamente representa la recreación del bautismo y la asunción de la pureza y la fe.

Algunos cristianos ortodoxos que participaron en el evento describen la Epifanía en Batu como una «experiencia maravillosa y alegre que conecta la comunidad, la fe y la naturaleza».

Llamamiento a la unidad y la reconciliación

En su mensaje de Epifanía de este domingo, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, hizo un llamamiento la unidad y la reconciliación.

«Cristo vino al Jordán no porque él mismo hubiera pecado, sino para brindar un medio de reconciliación a la humanidad», afirmó Abiy, enfatizando la importancia de la armonía en un país sacudido por tensiones étnicas.

Para Sylina Krueger, una turista francesa que asistió al evento en Batu desde las 06.00 hora local (03.00 GMT), la celebración fue única.

«La ceremonia es realmente hermosa. Hay mucha gente, y para mí, es una locura estar aquí en estas fechas», comenta la turista a EFE con la felicidad reflejada en su rostro.

Aunque es la cuarta vez desde que este país del este de África, donde se estima que el 65 % de su población es cristiana, comenzó a celebrar la Epifanía en Batu, la afluencia de turistas locales y extranjeros a la ciudad, especialmente durante la festividad, aumenta cada año.

Las autoridades locales también se muestran optimistas de que la urbe se transformará en otro destino turístico como Gondar (norte), antigua capital imperial de Etiopía, o Adís Abeba.

«Nos estamos convirtiendo en otro destino turístico», señala Abdu Gelgelu, de la Comisión de Turismo de Oromia, región donde se encuentra Batu.

A pesar de que la Epifanía se celebra con gran esplendor, la inestabilidad sigue siendo un desafío para este país, el segundo más poblado de África con unos 130 millones de habitantes, que aún enfrenta conflictos internos y tensiones con su vecina, Eritrea.

Mientras Almaz Desalegn, un empresario hostelero de 49 años de la cercana ciudad de Bishoftu, celebra la Epifanía etíope, sus pensamientos y oraciones están dedicados a la paz nacional.

«Perdí amigos», dice a EFE Almaz, al agregar: «Deseo paz para mi país y para el mundo entero». EFE

