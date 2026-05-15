Miles de docentes marchan en México para exigir mejoras salariales, en el Día del Maestro

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- Miles de maestros acudieron este viernes a una manifestación multitudinaria en Ciudad de México para exigir mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación inmediata de las reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario, en el marco de su día nacional.

Sobre las 9:30 hora local (15:30 GMT) se inició la marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por el Día del Maestro, en una columna con pancartas que tiene previsto llegar hasta el Zócalo capitalino, la plaza pública y política más importante del país, para reivindicar su labor y pedir que se cumplan sus demandas.

Bajo el lema ‘No hay nada que celebrar’, la CNTE denuncia incumplimientos del Ejecutivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y un «doble discurso» mientras persiste la «precarización laboral del sector».

«Mentira, no es cierto, nada está resuelto» o «El maestro luchando también está enseñando» fueron varias de las consignas lanzadas por los manifestantes.

En la lectura de un manifiesto, la CNTE denunció el estado de algunas escuelas, que sufren «olas de calor e inseguridad», y crítico el adelanto de las vacaciones escolares que posteriormente fue rectificado por el Gobierno federal.

«Vamos a estar en la lucha, siempre en las calles. Porque nuestras demandas no están resueltas (…) Seguimos con un Gobierno indolente de oídos sordos», añadió la coordinadora de trabajadores de la docencia.

Hasta la capital mexicana llegaron maestros de estados como Guerrero (sur), Oaxaca (sur) o Michoacán (oeste).

También hicieron acto de presencia un grupo de estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero), quienes exigieron justicia para sus 43 compañeros desaparecidos en 2014 en un caso que conmocionó al país y sigue sin resolverse.

Los manifestantes se declararon «listos» para aprobar un parón nacional durante la celebración de la Copa Mundial de fútbol, que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México).

«Nosotros queremos que se dé a conocer al mundo la situación que se vive aquí en el país, cómo están las escuelas (…) Tenemos comunidades donde las escuelas operan sin electricidad, sin agua, con muy escasos recursos», declaró a EFE el maestro Miguel Ramírez.

Con una experiencia como docente en Guerrero, Ramírez revindicó su labor al ser los que «preparamos a la niñez» y lamentó que «desde hace un año» Sheinbaum «no ha querido» reunirse con ellos.

El educador también cargó contra el adelanto del calendario escolar que luego fue retirado por la Secretaría de Educación, circunstancia que achacó a la «falta de coordinación» dentro del Gobierno sin tomar en cuenta la opinión de las familias y los maestros. EFE

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