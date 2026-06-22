Miles de escoceses desfilan con faldas y gaitas por Miami antes del partido contra Brasil

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(actualiza con entrevistas a los hinchas escoceses)

Miami (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Un estimado de hasta 10.000 aficionados escoceses de fútbol, conocidos como Tartan Army, desfiló este lunes en vísperas del partido del Mundial contra Brasil en Miami, donde también abarrotan hoy un juego de béisbol de los Marlins locales contra los Rangers de Texas.

Los escoceses, quienes la semana pasada se tomaron Boston, se congregaron primero en el barrio de La Pequeña Habana, donde atraparon la atención de los locales al tocar música escocesa con sus gaitas mientras vestían la falda de su país y otros bebían cerveza en los bares de la popular Calle Ocho.

No faltaron los conos de tráfico, una tradición nacida en Glasgow que ya se hizo notar en Boston durante este torneo. Símbolo de su humor irreverente, suelen colocarlos sobre estatuas y monumentos, aunque esta vez optaron por llevarlos sobre sus propias cabezas.

«Nada nos emociona tanto como oír las gaitas, nos hacen sentir orgullosos de ser escoceses», contó a EFE Roddy Thomson.

Aficionados de todos los países se reunieron para dar la bienvenida a los escoceses en las calles, pero bajo el calor húmedo de Miami, estos hinchas fueron copando terrazas y pubs entre cánticos y cervezas.

No piensan ahorrar en alcohol, como contaba Sean Stephen a EFE, y el resultado del miércoles ante Brasil parece, en todo caso, lo de menos.

Sin Escocia no hay fiesta

«Si ganamos, perfecto, y si no, seguiremos de fiesta igual», resumió Aidan Woods, fiel al cántico que repiten por las calles: ‘No Scotland, no Party’ (Sin Escocia, no hay fiesta).

En una ciudad de mayoría latina, sus kilts y sus gaitas se cruzaron con cubanos, colombianos y aficionados de medio mundo.

«Lo mejor del Mundial es cuántas culturas se juntan; no hay odio, es comunidad», dijo el joven de Glasgow. Vecinos y policías -estos últimos, en bicicleta, vehículos, helicópteros y drones- les devolvieron la sonrisa antes de la cita futbolística de mañana.

Los aficionados desfilaron por varias calles hacia el LoanDepot Park, el estadio de béisbol de los Marlins de Miami, que organizó un paquete especial para que los escoceses acudiesen al partido contra los Rangers de Texas, con un estimado de 8.000 entradas vendidas para ellos, según contó el equipo miamense al canal local de NBC.

La presencia de los fans de Escocia, que no participaba en un Mundial de fútbol desde hacía 28 años, activó una alerta del Departamento de Policía de Miami que avisó que esperaba entre 2.000 y 10.000 integrantes en la Calle Ocho y en la marcha hacia el LoanDeport Park.

«El equipo de respuesta en bicicleta (BRT, en inglés) acompañará la marcha para garantizar un movimiento seguro y ordenado al estadio», señaló la Policía en su aviso en redes sociales.

«La Ciudad de Miami espera recibir de manera segura al Tartan Army y crear una experiencia acogedora para todos los asistentes», añadió.

La Tartan Army tiene su nuevo hogar temporal en Miami, donde Escocia jugará el miércoles ante Brasil su último partido de la fase de grupos, que puede darle la clasificación por primera vez en su historia en las rondas eliminatorias del Mundial.

Alrededor de 50.000 escoceses se desplazaron hasta Boston (Massachusetts), donde su selección jugó ante Haití y Marruecos sus dos primeros partidos del Grupo C.

Ahí, causaron sensación entre los locales por salir a las calles con sus kilts, las faldas tradicionales escocesas, además de abarrotar los bares de Boston, ciudad con raíces de inmigrantes irlandeses con ‘pubs’ que se llenaban apenas abrían las puertas.

EFE

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(foto)(video)