Miles de fieles mantienen viva la procesión con antorchas de Tañarandy en Paraguay

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Asunción, 3 abr (EFE).- Miles de fieles católicos y visitantes participaron en la procesión de antorchas y candiles de Viernes Santo en la comunidad de Tañarandy, en el departamento de Misiones (sur), una tradición religiosa y artística que se mantiene viva desde 1992 y se ha convertido en uno de los atractivos más importantes de Paraguay durante la Semana Santa.

«La llama no se apaga» es el lema que guía esta festividad que por segundo año se realiza en ausencia de su mentor, el artista plástico Delfín Roque Ruiz Pérez, conocido como Koki Ruiz, quien falleció en diciembre de 2024 a los 67 años.

Las hijas, la esposa y colaboradores del artista ahora lideran la organización de esta procesión que recorre el trayecto ‘Yvaga Rapé’ (el camino al cielo en guaraní) que fue iluminado por unos 20.000 candiles elaborados artesanalmente con sebo y mecha en cáscaras de «apepú» o naranja agria y unas 400 antorchas clavadas en estacas a la vera del camino de tierra.

«Nosotros sentimos el honor y la responsabilidad de tener que continuar con esto. Es muy importante para nuestra familia, porque es una manera también de mantenerlo vivo y de trascender un poco la obra de la artista», dijo a EFE Almudena Ruiz, una de las hijas del creador de la tradición.

Ni siquiera la lluvia logró intimidar a los asistentes, quienes al caer la tarde encendieron los candiles colocados en el suelo para alumbrar la procesión de la Virgen Dolorosa hacia el encuentro con su hijo, Cristo crucificado, dijo la organizadora.

Con antorchas en mano, los peregrinos caminaron desde la capilla de Tañarandy, ubicada a unos 260 kilómetros de la capital, Asunción, hasta llegar a una colina conocida como ‘Barraca’, donde se realizan escenificaciones teatrales de «cuadros vivientes».

Almudena Ruiz afirmó que este año, como el inicio de una «etapa nueva», prepararon cuadros vivientes sobre la pasión y muerte de Cristo inspirados en el arte gótico, un estilo que -dijo- fue «menos explorado» por su padre.

«La procesión es siempre igual porque se repite para poder volverse tradición, es algo más de ritual que siempre precisa de repeticiones, pero la parte escénica es siempre como un juego creativo», resaltó.

La organizadora aseguró a medios locales que esperan la llegada de unas 20.000 personas.

En el recorrido también participaron los «estacioneros», un grupo de feligreses que cantan y rezan durante la procesión y que este año realizaron un homenaje a Koki Ruiz.

Tañarandy, que significa ‘tierra de los irreductibles’ en idioma guaraní, está ubicada en las afueras de la localidad San Ignacio Guazú donde los padres jesuitas de la Compañía de Jesús levantaron en 1610 la primera de sus misiones en la región. EFE

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