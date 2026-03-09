Miles de iraníes se echan a a la calles para declarar su lealtad a Mojtaba Jameneí

Teherán, 9 mar (EFE).- Miles de iraníes se echaron a las calles de Irán este lunes para declarar su lealtad al nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí, y en medio del sonido de explosiones de ataques de Estados Unidos e Israel.

En lo que fue una demostración de fuerza, se celebraron multitudinarias manifestaciones en Shiraz, Kerman, Ahvaz, Tabriz, Hamedan y Teherán, entre otras ciudades de este país de 90 millones de habitantes.

En la capital la manifestación se realizó en la plaza Enqhelab (Revolución) entre gritos de “Muerte a Estados Unidos”, “Muerte a Israel”, que lanzaron una guerra contra Irán la semana pasada en la que han muerto más de un millar de iraníes.

Allí hace solo nueve días se reunieron miles de personas para rememorar a Alí Jameneí, asesinado por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero tras 36 años en el poder.

“Hemos perdido a nuestro querido líder mientras encabezaba nuestra caravana contra los poderes arrogantes del mundo. La herida es demasiado profunda, pero ahora nos tranquiliza el nuevo líder, su digno sucesor, que llevará adelante la misión”, dijo a Press TV uno de los participantes en la manifestación de Teherán.

Mientras se celebraban las manifestaciones se produjeron nuevos ataques estadounidenses e israelíes en Teherán e Isfahan.

Mojtaba Jameneí fue elegido nuevo líder supremo de la República Islámica en la madrugada de ayer por la Asamblea de Expertos, en el que el tercer cambio de líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

Todas las instituciones políticas y militares del país han declarado su lealtad y obediencia al nuevo líder, entre ellos la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso de Irán que tiene la misión de proteger a la Revolución Islámica y controla el programa de misiles balístico iraní.

El religioso, de 56 años de edad, es una figura de la que se sabe muy poco, la mayoría de los iraníes nunca han escuchado su voz y se le ve en público dos veces al año, en el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén).

Lo que sí se sabe es que no gusta al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le calificó hace días de “peso ligero” y afirmaba ayer que un nuevo líder supremo no aprobado por él «no durará mucho» en el cargo. EFE

