Miles de mujeres se manifiestan en Estambul pese a la prohibición del Gobierno islamista

Estambul, 8 mar (EFE).- Miles de mujeres han llevado a cabo este domingo las habituales protestas y marchas del Día Internacional de la Mujer, en el caso de Estambul desafiando una prohibición del Ministerio turco del Interior, que cerró al tráfico y al transporte público varias calles del centro de la ciudad.

Como todos los años, una importante protesta se llevó a cabo al mediodía en la explanada costera del barrio de Kadiköy, en el lado asiático de Estambul, pero también se mantuvo la convocatoria para la marcha nocturna hacia la plaza Taksim, en la que se prohíben todas las manifestaciones desde 2013.

La Policía cerró los accesos al barrio a media tarde y suspendió el servicio de metro, pero acabó permitiendo a las manifestantes marchar por algunas calles adyacentes a Taksim, sin que hubiera enfrentamientos.

Varias miles de mujeres, la mayoría jóvenes, marcharon con pancartas, megáfono y banderas moradas bajo lemas como ‘El feminismo es nuestra salvación’, ‘La casa de la mujer es la revolución’, el clásico ‘Jin, Jiyad, Azadi’ (‘Mujer, vida, libertad’ en kurdo) y, sobre todo, numerosas denuncias de la violencia machista.

Los asesinatos de mujeres a manos del marido, novio o expareja, pero también de pretendientes o familiares, se cobran entre 300 y 400 vidas al año en Turquía, país de 86 millones de habitantes, y esta lacra es el principal tema de denuncia del feminismo turco.

Este domingo se llevaron a cabo también marchas feministas en muchas decenas de ciudades de Turquía, desde grandes ciudades como Ankara, Esmirna o Adana a municipios menores de provincias de Anatolia. EFE

