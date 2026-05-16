Miles de personas en Londres en dos manifestaciones: ultraderecha y pro-palestina

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Londres, 16 may (EFE).- Miles de personas han empezado a congregarse en el centro de Londres para participar en dos manifestaciones distintas: la convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la otra para conmemorar la ‘Nakba’, el éxodo de la población palestina en 1948.

En medio de un gran operativo policial, las fuerzas del orden han indicado que estiman que unas 50.000 personas asistan a la marcha de Robinson, titulada «Unite the Kingdom» (Unir el Reino), mientras que esperan que otras 30.000 lo hagan en la concentración pro-palestina.

Vehículos blindados, policía montada a caballo, perros, drones y helicópteros se han desplegado junto con 4.000 agentes que vigilarán estos eventos, a fin de evitar incidentes violentos.

Robinson, seudónimo con el que se conoce a Stephen Yaxley Lennon y conocido por sus posiciones islamófobas y antiinmigración, escribió hoy en su cuenta de X que hoy «unimos el Reino y Occidente en la mayor muestra de patriotismo que el mundo haya visto jamás».

Muchos de los participantes en la marcha de Robinson portan banderas británicas (‘Union Jack’) y la de Inglaterra con la cruz de San Jorge, mientras que se observan carteles que leen «detener los botes» (por las pateras que cruzan el Canal de la Mancha) y «deportar a los invasores».

Al igual que en otras ocasiones, Robinson, quien no pertenece a ninguno de los partidos parlamentarios del Reino Unido, intenta con la cita de este sábado hacer una demostración de fuerza de la ultraderecha en el país ya que le falta estructura.

Por contra, Daniel Kebede, secretario general del Sindicato Nacional de Educación, declaró: «Marchamos hoy para demostrar que no permitiremos que Tommy Robinson y la extrema derecha dividan nuestras comunidades».

En esta manifestación, los participantes llevan pancartas y carteles con lemas como «La ciudad de Bristol apoya a Palestina», «Alto a Trump, alto a Nigel Farage», en referencia éste último al líder del populista de derechas Reform UK, y «Liberen a los rehenes palestinos», mientras que muchos portan banderas palestinas.

Por el momento, ambas concentraciones se presentan pacíficas, pero el viceprimer ministro británico, el laborista David Lammy, advirtió este sábado a través de su cuenta de X de que las autoridades actuarán con rapidez si las protestas se tornan violentas.

«Los organizadores de la marcha «Unite the Kingdom» están sembrando odio y división. No representan el Reino Unido de la que me siento orgulloso. La protesta pacífica es un derecho fundamental que siempre protegeré, pero si la protesta se torna violenta, actuaremos con rapidez, con capacidad judicial adicional disponible», puntualizó.

Ante el temor de incidentes, el Gobierno británico prohibió ayer la en el país a varios ultraderechistas extranjeros que vienen «a incitar el odio y la violencia» en la manifestación de signo ultraderechista y de carácter masivo convocada por Robinson.

El primer ministro Keir Starmer difundió ayer una declaración en la que no dudó en afirmar que los organizadores «simple y llanamente difunden el odio y la división», y el espíritu de la marcha «es un recordatorio exacto de todo aquello a lo que nos oponemos».

Entre los vetados se encuentra la española Ada Lluch, el polaco Dominik Tarczyinski, el belga Filip Dewinter, la holandesa Eva Vllardingerbroek y los estadounidenses Don Keith, Joey Mannarino y Valentina Gómez. EFE

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