Miles de personas marchan en Mineápolis contra redadas de migrantes del gobierno Trump

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense, tras semanas de tensión que desembocaron en la muerte a balazos de dos activistas.

La jornada de acción, bautizada «apagón nacional», fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti.

Entre los participantes estaba la estrella del rock Bruce Springsteen, que cantó para el público una canción dedicada a la memoria de ambos activistas abatidos.

La protesta fue respaldada también por los demócratas que controlan el estado de Minesota y Mineápolis, una ciudad santuario que rehúsa cooperar con las agencias que luchan contra la inmigración ilegal.

Esa política de redadas y deportaciones es uno de los principales puntos de la agenda del presidente republicano Donald Trump.

– Cargos contra periodista –

Trump había anunciado esta semana una «desescalada» de las operaciones tras la conmoción causada por esas dos muertes, investigadas por el gobierno federal.

El presidente sacó de Mineápolis al comandante de la Patrulla Fronteriza que lideraba los operativos y mandó en su lugar a Tom Homan, su zar fronterizo.

Pero tras la aparición de un nuevo video de protestas de Alex Pretti, previo a su muerte, Trump volvió a mostrar mano dura, al calificar al fallecido activista de «agitador y, tal vez, insurrecto».

Su fiscal general, Pam Bondi, criticada por calificar inicialmente a ambos activistas de «terroristas», anunció cargos contra Don Lemon, un conocido periodista y expresentador de CNN que penetró hace dos semanas junto a otros reporteros y activistas en una iglesia de Saint Paul, ciudad adyacente de Mineápolis.

Esa protesta, retransmitida en directo por Lemon, se produjo porque los activistas acusaban al pastor de ser un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El abogado de Lemon confirmó que fue detenido en Los Ángeles, y agregó que su trabajo en la cobertura de la protesta «no fue distinto de lo que siempre ha hecho».

Según los testimonios recogidos en la investigación inicial, Lemon habría penetrado junto con los manifestantes e interrogado en directo a los feligreses, atemorizados por esa incursión.

Lemon es acusado de conspiración para privar de derechos e interferir con los derechos de la Primera Enmienda, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La Primera Enmienda a la Constitución estadounidense protege la libertad de expresión, incluida la religión.

Un juez en Minesota se negó la semana pasada a imputar a Lemon.

El Comité para la protección de Periodistas (CPJ) condenó el «ataque flagrante» contra la prensa.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió la liberación inmediata del periodista.

Los demócratas, unidos en su intento de bloquear la agenda migratoria de Trump, lograron la parálisis presupuestaria del gobierno al negarse a votar varias partidas presupuestarias este viernes.

Las negociaciones entre la Casa Blanca y la oposición continúan para lograr un acuerdo de aquí al lunes.

– «Un agitador» –

Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un «agitador y, tal vez, insurrecto».

«El valor de Alex Pretti ha caído en picado con el video recién difundido en el que se le ve gritando y escupiendo en la cara de un agente de ICE muy tranquilo y bajo control», escribió el presidente.

Imágenes compartidas en línea esta semana supuestamente muestran a Pretti en un forcejeo con agentes federales 11 días antes de que lo mataran a tiros.

La AFP no pudo verificar de inmediato las imágenes, en las que se ve a un hombre que se dice es Pretti pateando y rompiendo la luz trasera del auto de los agentes antes de que salgan y lo reduzcan al suelo.

Durante el forcejeo con los agentes se puede ver lo que parece ser un arma enfundada, en la parte posterior de la cintura del manifestante.

El vicefiscal general, Todd Blanche, dijo a la prensa el viernes que el Departamento de Justicia abrió una investigación en materia de derechos civiles sobre la muerte de Pretti.

