Miles de personas se manifiestan en Hamburgo a favor de un cambio de régimen en Irán

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Berlín 15 mar (EFE).- Varios miles de personas se manifestaron este domingo en Hamburgo, en el norte de Alemania, a favor de un cambio de régimen en Irán y en señal de apoyo a la oposición iraní y a Reza Palevi, el heredero del sha depuesto en 1979 por la Revolución Islámica.

Aunque medios locales, como el ‘Hamburger Morgenpost’, indicaron que la manifestación convocada para este domingo por los partidarios del regreso de la monarquía en Irán reunió a miles de personas, la Policía de la ciudad dijo a EFE que hubo 1.900 manifestantes.

«La manifestación fue completamente pacífica», precisaron fuentes policiales consultadas por EFE.

El pasado febrero, coincidiendo con la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), una manifestación de la oposición iraní en la que participó Palevi reunió a decenas de miles de personas en la capital del estado federado de Baviera, al sur de Alemania, según la Policía.

En Hamburgo, el sábado, otra convocada por Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), representante de otra corriente opositora iraní, reivindicó haber movilizado a miles de personas.

«La solución para Irán no es ni una guerra exterior ni la política de apaciguamiento, sino el derrocamiento del régimen por parte del pueblo iraní y la resistencia organizada», según explicó el CNRI sobre el mensaje de esta otra manifestación. EFE

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