Miles de seguidores y una protesta de jubilados reciben a Milei en Mar del Plata

Buenos Aires, 26 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, llegó este lunes a la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde desarrollará una serie de actividades no oficiales, y fue recibido por miles de seguidores y un grupo de jubilados que protestaba en contra de las políticas de ajuste implementadas por su Gobierno desde diciembre de 2023.

Milei encabezó este lunes un recorrido por el centro de la ciudad balnearia de Mar del Plata, en el que, desde la parte trasera de una camioneta, saludó a miles de seguidores que se acercaron a su encuentro y cantaron, en referencia al peronismo, «no vuelven más».

La acompañaron en el llamado ‘Tour de la Gratitud’ el experonista y ministro de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«El que las hace las paga. Delito de adulto, pena de adulto», gritó el presidente a través de un megáfono, en referencia al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que busca reducir a 14 años la edad de imputabilidad de los delitos y que el oficialismo impulsará en el Congreso en febrero.

Más temprano, el mandatario fue recibido en el hotel Hermitage de Mar del Plata por una multitud que lo apoyaba, y un grupo de pensionados que se manifestaba en contra de sus políticas de ajuste, con pancartas que rezaban: «Los jubilados no somos descartables».

En la previa de su llegada a la ciudad, la Multisectorial Jubilados y Pensionados de General Pueyrredón compartió un comunicado en contra de las “políticas de hambre, exclusión y violencia” desplegadas por el Gobierno de Milei desde diciembre de 2023.

“La violencia se evidencia claramente cuando el gobierno ejerce, a mano de policía y gendarmería, daños físicos y morales contra jubilados que protestan pacíficamente y desarmados”, señalaron en referencia al accionar de las fuerzas de seguridad durante las protestas que ese sector encabeza cada miércoles en la ciudad de Buenos Aires.

En 2025, Milei vetó una ley aprobada por el Congreso que otorgaba a los jubilados un incremento excepcional del 7,2 % en sus pensiones y llamó «degenerados fiscales» a los parlamentarios que impulsaron esta iniciativa.

El presidente tiene previsto visitar el martes un parque industrial de Mar del Plata, y luego participar de un espectáculo que su expareja y humorista Fátima Flores protagoniza en la ciudad.

Milei concluirá su visita a la ciudad balnearia con su participación como orador principal en el evento de ultraderecha ‘La Derecha Fest’.

El encuentro, presentado en redes sociales como «el evento más antizurdo del mundo», está organizado por la consultora política Arcano Strategy Group, La Derecha Diario y la editorial Hojas del Sur, e incluirá presentaciones musicales, una feria del libro y la locución de representantes de “la batalla cultural” que el Gobierno busca dar contra la izquierda. EFE

