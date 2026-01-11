Miles marchan en México contra la agresión de EEUU a Venezuela y por la libertad de Maduro

Unas cuatro mil personas marcharon este sábado por céntricas avenidas de Ciudad de México en protesta por la agresión «imperialista» de Estados Unidos contra Venezuela y para exigir la libertad del derrocado presidente Nicolás Maduro.

La manifestación, convocada como «jornada antiimperialista» por la soberanía de América Latina y en «solidaridad» con el pueblo de Venezuela, ocurre a una semana de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores durante un bombardeo en Caracas. Ambos están presos en Estados Unidos.

Congregados en el emblemático Ángel de la Independencia, sobre el Paseo de la Reforma, colectivos de activistas, trabajadores de sindicatos, estudiantes universitarios y jubilados rechazaron la agresión estadounidense y demandaron liberar a Maduro y a su esposa.

«Estoy aquí no solamente para defender el pueblo venezolano frente a los ataques imperialistas (…), sino también porque hay mucho en juego, no solamente en Venezuela», dijo a la AFP, Isa Villalón, estadounidense de 30 años, que estudia en Ciudad de México.

«Están diciendo descaradamente, que ellos tienen el poder porque ellos tienen las armas y que por eso van a colonizar, bombardear y tomar control del mundo entero», agregó.

Cánticos como «¡va a caer, va a caer, el imperio va a caer!» o «fuera yankis de América Latina» se repitieron a lo largo de los casi tres kilómetros que recorrió la marcha.

Los asistentes portaron banderas de Venezuela, así como carteles con el clásico eslogan «Yankis, go home» u otros más estridentes como «Váyanse al carajo yanquis de mierda».

Gremios como el Sindicato Mexicano de Electricistas mostraron una gran pancarta con los colores de la bandera venezolana y el mensaje «¡Abajo la Doctrina Monroe!», viejo principio de política exterior estadounidense con que el presidente Donald Trump justifica la intervención militar.

«La expectativa de México es que nos defendamos (…) aunque no es fácil negociar con una persona como Trump, que es un narcisista, nazista», dijo por su parte Sonia Salcedo, jubilada de 75 años.

La manifestación transcurrió pacíficamente y sin incidentes, según constataron reporteros de la AFP.

