Militares de Colombia matan a cinco miembros del principal cartel del narcotráfico

Militares de Colombia mataron a cinco integrantes del Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico del país, informó el gobierno el miércoles en la antesala de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

En el encuentro entre los mandatarios agendado para el 3 de febrero en la Casa Blanca se espera que Bogotá y Washington discutan sobre cómo endurecer el combate al tráfico de drogas desde Colombia, el principal productor mundial de cocaína.

Uno de los muertos es un cabecilla del Clan del Golfo en el Caribe, según afirmó en la red X el ministro Pedro Sánchez la noche del martes. Un responsable del ministerio dijo a la AFP el miércoles que en total fueron cinco los abatidos.

Trump acusó el año pasado a Petro de no hacer esfuerzos suficientes para enfrentar a las mafias y llegó a llamarlo «líder del narcotráfico».

En medio de enfrentamientos en redes sociales entre los mandatarios, Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente colombiano.

Petro sostiene diálogos con el Clan del Golfo en Catar como parte de una política de paz para desarmar a todos los grupos ilegales pero hasta el momento ninguna de las negociaciones a dado resultados concretos.

A principios de enero, Petro conversó por teléfono con Trump luego del arresto del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

El gobierno colombiano aseguró que en la charla acordaron actuar conjuntamente contra el ELN, una guerrilla dedicada al tráfico de drogas en la frontera con Venezuela.

