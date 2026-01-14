Militares de Guinea-Bisáu aprueban una nueva Constitución que da gran poder al presidente

2 minutos

Bisáu, 14 ene (EFE).- El Consejo Nacional de Transición de Guinea-Bisáu, un organismo con funciones parlamentarias creado por la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado del pasado 26 de noviembre, ha aprobado una nueva Constitución que concentra el poder en el presidente.

La decisión fue tomada por unanimidad este martes por los 57 miembros presentes, de un total de 65, durante la primera sesión ordinaria del órgano de transición en la capital, Bisáu, treinta años después de la última revisión constitucional en el país, según informaron medios locales.

En declaraciones a la prensa, el portavoz del Consejo Nacional de Transición del Alto Mando Militar, Fernando Vaz, afirmó que «la Constitución de 2026 asigna al presidente de la República la jefatura del Ejecutivo, así como la presidencia del Consejo de Ministros, además de las funciones tradicionales de jefe de Estado».

Si bien aseguró que «el sistema de gobierno sigue siendo semipresidencial», Vaz enfatizó que «se han reforzado los poderes del presidente de la República».

«El Gobierno mantiene una doble responsabilidad política, respondiendo tanto al presidente de la República como a la Asamblea Nacional», añadió.

El portavoz aclaró que el Presidente de la República «coordinará y guiará directamente la actuación de los ministros», mientras que el primer ministro «estará subordinado al jefe del Estado y deberá cumplir las órdenes y directrices que éste emita».

Durante la sesión, también se cambió el nombre de la Asamblea Popular Nacional (Parlamento unicameral) a simplemente Asamblea Nacional.

La Constitución aprobada representa una ruptura con el modelo semipresidencial vigente hasta la fecha, que distribuía el poder ejecutivo entre el presidente y un Primer Ministro apoyado por una mayoría parlamentaria, un sistema marcado por una inestabilidad política crónica y repetidos conflictos institucionales.

Los militares dieron el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero, y al día siguiente su exjefe de Estado Mayor, el general Horta N’ta, fue nombrado como «presidente de transición» por un año.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que ha sufrido cinco golpes de Estado exitosos desde su independencia de Portugal en 1974 (1980, 1998/99, 2003, 2012 y 2025), además de numerosas intentonas golpistas. EFE

