Militares de Venezuela detienen a un hombre por transportar 15 kilos de marihuana

2 minutos

Caracas, 8 nov (EFE).- Militares venezolanos detuvieron a un hombre en el estado Lara (oeste) por presuntamente transportar 15,6 kilos de marihuana, informó este sábado el Ministerio de Interior y Justicia.

La cartera de Estado indicó, en una publicación en Instagram, que el sujeto fue detenido luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) hicieran una inspección a su vehículo en un Puesto de Atención al Ciudadano.

Explicó que los 15,6 kilos de marihuana estaban ocultos en el interior de un compresor de aire acondicionado.

«Este decomiso, que supera los 15 kilos de peso, constituye un nuevo golpe contra las redes de tráfico de drogas en la región, reafirmando el compromiso de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) en la lucha contra este flagelo», añadió.

El viernes, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que las autoridades incautaron 1.253 kilos de marihuana en el estado Lara, sin precisar si hubo detenidos.

En un congreso sobre el consumo de drogas y la delincuencia juvenil desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal nacional Globovisión, Cabello indicó que esta incautación se logró tras «labores de inteligencia y una persecución», sin dar más detalles al respecto.

El funcionario informó entonces que en Venezuela se han incautado más de 63.000 kilos de drogas este año y advirtió que quien trafique con estas sustancias está «atentando contra el futuro de este país», que son los jóvenes.

Estados Unidos acusa al Gobierno venezolano de formar parte de las redes de narcotráfico que transportan drogas a Norteamérica, un argumento que Washington esgrime para mantener su despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de las venezolanas, y atacar lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, Cabello rechazó nuevamente esta acusación y afirmó que Venezuela ha sido sometida en los últimos meses a «una terrible campaña» con «falsas informaciones».

También, criticó que el despliegue militar de Estados Unidos sea en el Caribe y no en el océano Pacífico, donde, afirmó, «está el negocio de la DEA». EFE

