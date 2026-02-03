Militares de Venezuela valoran la labor de Delcy Rodríguez a un mes de captura de Maduro

2 minutos

Caracas, 3 feb (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este martes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apoya el «esfuerzo» de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para «promover» la «reconciliación» y «unión nacional», un mes después del ataque militar de EE.UU. y la captura de Nicolás Maduro.

«Aún con las heridas abiertas, la FANB apoya el esfuerzo que está haciendo la Jefe de Estado al promover la reconciliación, la unión nacional, la recuperación económica y el fortalecimiento del sistema democrático», afirmó el ministro en su Telegram, donde publicó un video con imágenes del ataque militar.

En su mensaje, Padrino López calificó la operación militar estadounidense de «inédita y desproporcionada», y aseguró que la fuerza armada venezolana respondió «con los medios y fuerzas disponibles».

Destacó que la FANB mantuvo «intacta» su «lealtad» a la Constitución y a la presidenta encargada, quien asumió las funciones del Ejecutivo el 5 de enero y fue reconocida la semana pasada como comandante en jefe por los militares y cuerpos policiales del país suramericano.

«Ninguna decisión ha sido tomada en detrimento de la soberanía, ni en menoscabo de la Independencia Nacional», agregó el ministro, quien también homenajeó a los soldados fallecidos durante el ataque.

Más temprano, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano capturado, afirmó que en el país siguen «unidos y firmes» tras su captura.

Este martes, el chavismo marcha en Caracas para exigir la liberación y retorno del mandatario y su esposa, la diputada Cilia Flores, en una movilización convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El pasado 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país, y desde entonces ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario ahora capturado.

Entre otras cosas, Rodríguez inició un proceso «exploratorio» para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU., se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

Este lunes, se reunió con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones. EFE

ls/llb