Militares ecuatorianos niegan encubrimiento en caso de desaparición de cuatro menores

Guayaquil (Ecuador), 2 dic (EFE).- Los dos militares ecuatorianos de más alto rango que están procesados por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes que fueron asesinados en Guayaquil en 2024 negaron este martes que hayan escondido información a la Fiscalía o la Policía o que hayan pedido a los otros quince soldados involucrados que lo hicieran para evadir responsabilidades.

«Yo no he ocultado ninguna información y la he dado de forma inmediata a quienes me lo solicitaron», aseguró el subteniente John Z., jefe de las dos patrullas que el 8 de diciembre de 2024 detuvieron de manera irregular a Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial ubicado en el sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas, donde ellos vivían.

El subteniente ha sido señalado por cinco de los soldados, quienes decidieron acogerse a la cooperación eficaz (delación premiada), de disparar, golpear brutalmente a los menores junto a otros compañeros y de ordenar que fueran dejados desnudos en una vía rural de Taura, una zona ubicada a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea.

Los familiares de los menores no volvieron a saber de ellos hasta días después, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados encontrados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez. La autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

«Cuando llegamos al lugar mi subteniente se bajó de la camioneta y dijo: ‘Aquí es donde se van a morir'», aseguró este lunes Christian A., el último de los cooperadores que faltaba por testificar en el juicio, que inició el 5 de noviembre.

Sin embargo, el subteniente aseguró que no hubo golpes ni disparos y que él nunca pidió a los soldados que oculten información o que borren algo de sus teléfonos, aunque sí admitió que dio la orden para que dejaran abandonados con vida a los niños en esa zona rural.

«Nunca hemos negado la aprehensión, no hemos matado a estas personas, no las hemos desaparecido», señaló desde la cárcel.

Por su parte, el teniente coronel Juan I., el único militar que no está en prisión y que es procesado como cómplice, también indicó que él no ordenó encubrir a nadie ni que se oculte información y que, por el contrario, fue él el que encontró la ropa de los niños cuando llegó hasta el sitio donde los habían dejado en un intento de verificar la versión de los soldados.

«Desde el día que comenzó la investigación les he dado toda la información, les apoyado con fuentes humanas, con seguridad», añadió.

En esta audiencia también testificó un investigador policial, quien en un informe emitido meses atrás había señalado a integrantes de la banda criminal Los Águilas como presuntos autores intelectuales y materiales del crimen de los menores.

Reiteró que, de acuerdo a la versión de un testigo, Bryan Vicente A. A. (alias Momo), «había dado la orden para que asesinen a los niños», lo que había sido supuestamente ejecutado por Ofelio C. y dos familiares de Momo.

La audiencia se retomará en los próximos días para escuchar los alegatos finales de las partes y después el tribunal emitirá su decisión sobre este crimen que ha conmocionado al país. EFE

