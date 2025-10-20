Militares moldavos y rumanos inician ejercicios conjuntos en Moldavia

Moscú, 20 oct (EFE).- Militares moldavos y rumanos iniciaron este lunes los Ejercicios Conjuntos Combinados-2025 (JCET-2025), que se prolongarán hasta finales de este mes, informó el Ministerio de Defensa de Moldavia.

Los ejercicios forman parte del Plan Nacional de Entrenamiento del Ejército para 2025, señaló Defensa en un comunicado, en el que destacó la cooperación militar entre ambos países en este formato se lleva a cabo desde 2009.

Los JCET-2025 se llevarán a cabo en varios centros de entrenamiento del Ejército Nacional de Moldavia.

«Según el plan de los ejercicios, los militares harán prácticas de tiro con diversos tipos de armas ligeras, entrenamientos de resistencia y trabajo en equipo, junto con entrenamiento médico militar», añade el comunicado.

Además, oficiales, sargentos y soldados efectuarán saltos en paracaídas. EFE

