Millicom adquiere el 67,5 % de las acciones de Movistar Colombia

1 minuto

Bogotá, 4 feb (EFE).- El operador de telefonía móvil Millicom adquirió este miércoles mediante una OPA el 67,5 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), de propiedad de Telefónica Hispanoamérica, como parte de un negocio que le permitirá tomar el control de la compañía, informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

De esta forma Millicom, con sede en Luxemburgo, adquiere 2.301.779.819 títulos de propiedad del grupo español en Colombia Telecomunicaciones, también denominada Coltel, reveló la BVC en un boletín informativo para sociedades comisionistas de bolsa.

Esta OPA hace parte de un acuerdo previo de compraventa anunciado el 13 de marzo de 2025 pero faltaba materializar la operación. EFE

