Millicom presenta oferta pública de adquisición de hasta el 68,35 % de Movistar Colombia

3 minutos

Bogotá, 20 ene (EFE).- El operador de telefonía móvil Millicom presentó este martes una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar entre el 54,68 y el 68,35 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), como parte de la operación de compraventa de los activos de la empresa española en el país.

Telefónica Colombia detalló en un comunicado que la OPA es por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, «que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad», y máxima de 2.330.868.118, que representan el 68,35 %.

En noviembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración condicionada de las operadoras Tigo, controlada por Millicom, y Movistar porque ofrece «beneficios potenciales» para los usuarios y el mercado, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de Claro.

La aprobación era un paso que debía facilitar la venta a Millicom de las acciones de Telefónica Hispanoamérica en Colombia Telecomunicaciones (Movistar) por 400 millones de dólares.

Ese paquete accionarial representa el 67,5 % del capital social de Colombia Telecomunicaciones, mientras que el 32,5 % restante de las acciones pertenecen al Gobierno, que el 30 de diciembre publicó un decreto con el que aprobó la enajenación de 1.108.269.271 acciones ordinarias que tiene en Colombia Telecomunicaciones.

El Estado colombiano contempla recaudar más de 850.000 millones de pesos (unos 231,4 millones de dólares) con la venta.

Riesgos y beneficios

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, afirmó en noviembre pasado que la integración de Tigo y Movistar implica riesgos que Millicom «podría aprovechar en detrimento de los otros agentes competidores y en detrimento de los usuarios», por lo que la autoridad impuso condiciones para «impedir la formación de monopolios».

En ese sentido, la SIC identificó riesgos en servicios móviles mayoristas y minoristas, en servicios fijos y en la provisión de fibra óptica.

Sin embargo, Rusinque destacó entonces que la integración permitirá que Tigo y Movistar unifiquen infraestructura, mejoren eficiencia operativa y liberen recursos para inversión en calidad y cobertura.

También fortalecería su capacidad de competir con Claro, que concentra el 51,65 % del mercado colombiano.

Tigo tiene el 21,59 % y Movistar, el 16,84 %, lo que significa que la integración fortalecerá su presencia en el mercado colombiano en el que tendrán en conjunto un 38,43 %.

El resto está repartido entre WOM, que tiene el 7,48 %, y otros operadores móviles virtuales (OMV) que suman el 2,44 % del mercado. EFE

jga/joc/cpy