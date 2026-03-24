Millonarios y Nacional lideran una jornada que aprieta la clasificación de liga colombiana

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Bogotá, 23 mar (EFE).- Millonarios y Atlético Nacional fueron los grandes protagonistas de la jornada 13 de la liga colombiana al marcar goleadas que reconfiguran la lucha por los puestos de clasificación, en un fin de semana en el que también tomó aire Independiente Santa Fe y se complicó el Deportivo Cali.

El equipo de los azules fue el más contundente al imponerse 1-4 en su visita al Once Caldas en Manizales, en un partido en el que aprovechó los errores del rival y fue efectivo de cara al gol para entrar en el grupo de los ocho.

La victoria, además, confirmó la mejoría de los capitalinos tras un inicio irregular y les permitió encadenar dos triunfos consecutivos y ubicarse quintos en la clasificación.

Los dirigidos por Fabián Bustos se apoyaron en dos asistencias de Rodrigo Ureña y en los goles de Beckham Castro, David Silva, Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, mientras que Dayro Moreno descontó para los locales, que vieron frenada su buena racha reciente.

Por su parte, Atlético Nacional se impuso 3-0 a Internacional de Bogotá en un encuentro condicionado desde el inicio por la expulsión temprana de un jugador visitante, que dejó el camino despejado para los verdolagas.

El joven Juan Manuel Rengifo fue la gran figura al participar en las tres anotaciones, junto a Alfredo Morelos y el juvenil Matías Lozano, en una victoria que mantiene a los antioqueños en la parte alta de la tabla.

En contraste, el Deportivo Cali volvió a dejar dudas al caer 1-0 en su visita a Alianza el domingo, que se impuso con un gol de Fabián Cantillo en un partido en el que los vallecaucanos carecieron de claridad ofensiva y evidenciaron problemas en defensa.

El resultado complica el panorama del equipo dirigido por Rafael Dudamel en su objetivo de entrar a los cuadrangulares, mientras que Alianza sumó tres puntos clave.

La jornada continuó este lunes con la victoria 2-1 de Independiente Santa Fe sobre Independiente Medellín en El Campín, un resultado que permite a los capitalinos seguir en la pelea por la clasificación.

El equipo bogotano se adelantó con goles de Luis Palacios y Helibelton Palacios, pero terminó sufriendo ante un rival que, pese a quedarse con dos hombres menos tras las expulsiones de Didier Moreno y Alexis Serna, reaccionó y estuvo cerca de igualar en el tramo final.

Así, Santa Fe volvió al triunfo tras varias jornadas irregulares y se mantiene a cuatro puntos de entrar a la lista de los ocho.

La fecha 13 seguirá este martes con los partidos entre Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, así como Junior frente a Atlético Bucaramanga.

La jornada cerrará el miércoles con el encuentro entre América de Cali y Llaneros, en una jornada que sigue reconfigurando la parte alta de la tabla y apretando la disputa por los ocho primeros. EFE

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