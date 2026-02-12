Minera canadiense confirma que cinco de sus trabajadores siguen desaparecidos en México

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La empresa minera canadiense, Vizsla Silver, confirmó este jueves que cinco de sus colaboradores continúan desaparecidos, luego de que otros cinco fueron encontrados sin vida en una fosa en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

“La Compañía lamenta confirmar que cinco colaboradores continúan en calidad de no localizados”, señaló en un comunicado la empresa, con sede en Vancouver.

La compañía informó además que mantiene coordinación con autoridades mexicanas mientras prosiguen las investigaciones y labores correspondientes, al tiempo que brinda apoyo a las familias afectadas y a su personal.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló el presidente y director general de la empresa, Michael Konnert.

“Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”, aseveró.

La empresa aseguró que mantiene contacto directo con los allegados de los trabajadores desaparecidos y que ofrece “apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento”.

El comunicado se divulga luego de que el martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informara que, según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’, antagónico de ‘Los Chapitos’.

La empresa subrayó que la seguridad de sus colaboradores es “una prioridad absoluta” y afirmó haber realizado inversiones en gestión de riesgos y seguridad, además de trabajar con asesores especializados.

También informó que lleva a cabo “una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con los recientes hechos trágicos” y que se limitará a difundir información confirmada por las autoridades.

Vizsla indicó que coopera plenamente con las investigaciones oficiales y reiteró que opera conforme a las leyes de México y Canadá, con “cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal”.

En el plano operativo, la compañía señaló que el trabajo en el proyecto minero ‘Pánuco’ continúa en aspectos técnicos realizados de forma remota, mientras que las actividades en el sitio permanecen suspendidas. A pesar de ello, reafirmó su compromiso con la comunidad local y con el desarrollo del distrito minero.

El lunes, la Fiscalía General de la República de México confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos, quienes eran originarios de los estados de Zacatecas -en dos casos-, así como de Chihuahua, Sonora y Guerrero, -en los otros tres-.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente ola de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera. EFE

