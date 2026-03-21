Ministra colombiana abre segmento de Alto Nivel de Foro Celac-África en ausencia de Petro

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Bogotá, 21 mar (EFE).- La ministra de las Culturas de Colombia, Yannai Kadamani, abrió este sábado en Bogotá el segmento de Alto Nivel del Foro Celac-África, al que asisten los presidentes de Brasil, Uruguay y Burundi, pero con la ausencia del anfitrión, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Kadamani reivindicó la cultura como eje de resistencia y creación de los pueblos afrodescendientes y afirmó que «cuando a un pueblo no lo dejan hablar, empieza a cantar».

«Como ha dicho nuestro presidente, los encuentros no solo se deben dar entre jefes de Estado, se deben dar entre pueblos», subrayó la ministra colombiana de las Culturas, quien destacó la reunión de hoy como «un espacio de cooperación sur-sur».

En el recinto del centro de convenciones Ágora, donde se lleva a cabo la reunión, se encuentran los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Burundi, Evariste Ndayishimiye, así como la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, así como delegaciones de más de una decena de países africanos.

El presidente colombiano era esperado en la alfombra roja, por donde pasaron los demás mandatarios y autoridades asistentes al foro, pero no llegó a tiempo, sin que el Gobierno haya dado explicación alguna, y la reunión comenzó sin su presencia.

El encuentro con los países africanos, que antecede a la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará este mismo sábado, busca reforzar la cooperación entre ambas regiones en áreas como la seguridad alimentaria, la transición energética y la respuesta al cambio climático.

El foro se desarrolla desde hace tres días en Bogotá y ha estado estructurado en torno a cuatro ejes: cooperación sur-sur, reparación histórica y justicia étnico-racial, comercio e inversión, además del segmento de alto nivel con jefes de Estado, en el que se prevé la adopción de una declaración conjunta.

La cita tiene lugar en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay, tras un año en el que el país impulsó el fortalecimiento de alianzas con socios extrarregionales. EFE

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