Ministra pide romper con machismo y «estereotipos culturales» por feminicidios en Paraguay

2 minutos

Asunción, 14 ene (EFE).- La ministra de la Mujer de Paraguay, Alicia Pomata, llamó este miércoles a romper con la cultura machista y los «estereotipos culturales» ante el repunte de los feminicidios en el país suramericano, donde 6 mujeres han sido asesinadas en los primeros 13 días del año, el triple de los que ocurrieron -dijo- a inicios del 2025.

«Necesitamos romper estos estereotipos culturales y lo que tiene que ver con el machismo, tenemos que trabajar mucho ahí», dijo Pomata durante una entrevista con la radio Monumental 1080 AM.

En este sentido, la funcionaria instó a los paraguayos a trabajar en la construcción de «nuevas masculinidades», así como «nuevos valores en todo tipo de personas», al apuntar que en ocasiones las mujeres contribuyen a la consolidación de la cultura machista.

«Debemos hacernos responsables de no dar continuidad a modelos violentos», añadió.

Pomata también señaló que su despacho adelanta para este 2026 una campaña de prevención con varias aristas, entre ellas la sensibilización ante las conductas machistas a través de mensajes institucionales en los medios de comunicación y charlas educativas a jóvenes de las escuelas públicas y privadas de Paraguay.

Respecto a las charlas, la ministra indicó que en 2025 se dictaron a más de 11.000 jóvenes en todo el territorio, con resultados positivos a simple vista.

«Es alentador ver cómo abren los ojos y se dan cuenta del machismo en un piropo, en un chiste», dijo.

El martes, tres mujeres fueron asesinadas -entre ellas una niña de 12 años hija de una de las víctimas-, a manos de parejas y exparejas, informaron fuentes de la Policía y la Fiscalía, lo que elevó a 6 el total en lo que va de año.

Según datos de la Fiscalía, 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, en hechos que dejaron 69 huérfanos.

En 2025, el Ministerio Público registró 38.379 denuncias de violencia intrafamiliar.EFE

rgc/nvm