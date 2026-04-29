Ministra taiwanesa dice haber visitado un arrecife en el disputado mar de China Meridional

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Taipéi, 29 abr (EFE).- La ministra responsable de la supervisión de la Guardia Costera de Taiwán, Kuan Bi-ling, afirmó haber visitado recientemente el arrecife de Zhongzhou, en el archipiélago de las Spratly, ubicado en el disputado mar de China Meridional, donde presenció una jornada de limpieza de playas.

«Allí pude constatar de primera mano la llegada de residuos marinos procedentes de países vecinos, así como conocer la labor cotidiana del personal de la Guardia Costera destinado en las Nansha», afirmó Kuan este miércoles a través de Facebook, utilizando el nombre con el que tanto Taiwán como China se refieren a las islas Spratly.

La titular del Consejo de Asuntos Oceánicos (OAC) acompañó la publicación con dos fotografías de su equipo, en las que se observa a uno de sus miembros portando la bandera oficial de Taiwán.

La funcionaria también viajó la semana pasada a la disputada isla de Taiping, conocida como Itu Aba y controlada por Taipéi desde 1946, en lo que supuso la primera visita en siete años de un ministro taiwanés a este territorio.

Kuan, que se desplazó a Taiping para supervisar unas maniobras de la Guardia Costera, afirmó que Vietnam se había quejado por la realización de esta visita.

«Vietnam presenta de manera habitual protestas frente a las actividades de otros países en las islas Spratly. En esta ocasión, la intensidad de su reacción no ha sido mayor que en otras ocasiones, y nuestro ejercicio ni ha provocado ni provocará tensiones en la región», aseveró la responsable del OAC.

En palabras de la ministra, la gestión por parte de Taiwán de la isla de Taiping y del arrecife de Zhongzhou «contribuye a la comunidad internacional» en ámbitos como la asistencia humanitaria, la investigación científica y la conservación ecológica.

«No permitiremos que la cuestión de la soberanía se convierta en un obstáculo en las relaciones entre ambas partes. Esta visita vuelve a poner de manifiesto la determinación de Taiwán de actuar como un gestor responsable», subrayó Kuan.

Brunéi, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam reclaman total o parcialmente más de un centenar de islas y atolones ubicados en el mar de China Meridional, una zona rica en reservas submarinas de petróleo y gas, importantes caladeros de pesca y una de las principales rutas de transporte marítimo del mundo. EFE

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