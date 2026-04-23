Ministra taiwanesa realiza una inusual visita a la disputada isla de Taiping por maniobras

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Taipéi, 23 abr (EFE).- La ministra encargada de supervisar la Guardia Costera de Taiwán, Kuan Bi-ling, visitó recientemente la disputada isla de Taiping, la mayor del archipiélago de las Spratly, en el mar de China Meridional, donde presenció una serie de maniobras que incluyeron el abordaje de una embarcación sospechosa.

En un comunicado difundido el miércoles por la noche, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán informó de que Kuang, titular del Consejo de Asuntos Oceánicos, se había desplazado a la isla el día anterior para supervisar un ejercicio de «rescate humanitario, evacuación médica y descontaminación marina».

El ensayo simuló la detección de un «buque de carga sospechoso» que no respondía a las llamadas, lo que motivó el despliegue de una patrullera de 100 toneladas estacionada en la isla para su inspección.

«Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses nacionales y la seguridad del Estado, el buque fue escoltado de regreso a la isla de Taiping para una investigación posterior», señaló la CGA en un comunicado.

Imágenes difundidas por la propia Guardia Costera muestran a un grupo de sus fuerzas especiales, vestidas de negro y fuertemente armadas con fusiles y pistolas, irrumpiendo en la sala de control del barco.

La agencia de noticias CNA indicó que la presencia de Kuan marca la primera visita en siete años de un alto cargo ministerial taiwanés a la isla de Taiping, conocida también como Itu Aba y controlada por Taipéi desde 1946.

En julio de 2016, la Corte Permanente de La Haya falló que Taiping es una «roca» y no una «isla», negando la posibilidad de crear una zona económica especial de 200 millas náuticas a su alrededor.

La sentencia, rechazada tanto por Taipéi como por Pekín, no hizo alusión a la cuestión de la soberanía, ostentada por Taiwán pero reclamada también por China, Filipinas y Vietnam.

Un grupo de legisladores de la oposición taiwanesa visitó Taiping en mayo de 2024 para reafirmar la soberanía de Taipéi sobre este territorio e instar al entonces presidente electo, William Lai, a hacer lo propio en su discurso de toma de posesión.

Al contrario que los exmandatarios Chen Shui-bian y Ma Ying-jeou, la expresidenta Tsai Ing-wen concluyó sus ocho años de mandato en 2024 sin visitar esta isla en disputa, en parte para no provocar tensiones con otros países de la región.

Brunéi, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam reclaman total o parcialmente más de un centenar de islas y atolones ubicados en el mar de China Meridional, una zona rica en reservas submarinas de petróleo y gas, importantes caladeros de pesca y una de las principales rutas de transporte marítimo del mundo. EFE

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