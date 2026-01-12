Ministro de Defensa de Venezuela llama a la unidad y serenidad dentro de la Fuerza Armada

Caracas, 12 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, llamó este lunes a la «unidad y a la serenidad» dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), más de una semana después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y tres estados cercanos.

«En nada ayuda a la paz hoy la intriga; en nada ayuda a la paz hoy el sectarismo, y en nada ayuda a la paz la polarización estéril ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!», señaló Padrino López en una mensaje publicado en Instagram.

Además, dijo que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamamiento de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unidad, «en estos difíciles y estelares momentos que vive» el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron a Caracas y otras tres regiones de Venezuela, cuya acción terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados al narcoterrorismo.

Rodríguez, quien era la vicepresidenta ejecutiva, asumió la presidencia encargada de Venezuela, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que ha sido apoyado por el chavismo.

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones a nivel diplomático y petrolero con Estados Unidos.

La estatal venezolana PDVSA anunció el pasado 7 de enero, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de «volúmenes» de crudo, luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

Dos días después, el Gobierno venezolano informó sobre el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos, orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias del «secuestro» de Maduro y Flores. EFE

