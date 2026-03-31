Ministro de Defensa libanés dice que «jamás aceptarán» el plan israelí de ocupar el Líbano

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Beirut, 31 mar (EFE).- El ministro libanés de Defensa, Michel Menassa, consideró el anuncio realizado este martes por Israel sobre su intención de controlar el sur del Líbano como una violación «sin precedentes» de la soberanía y afirmó que «jamás aceptarán» una prohibición al regreso de los desplazados de esa región.

«El Líbano rechaza categórica y absolutamente estas amenazas, que constituyen una violación flagrante y sin precedentes de su soberanía e integridad territorial, así como un total desprecio por el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional», denunció Menassa en un comunicado.

«Hablar de prohibir el regreso de los ciudadanos libaneses a su tierra y de repetir el ‘modelo de Gaza’ en el sur del Líbano constituye un crimen atroz que el Líbano jamás aceptará», agregó.

Este martes, su homólogo israelí, Israel Katz, anunció que buscan controlar el sur del Líbano «hasta el río Litani», lo que equivale a alrededor de un 8 % del territorio libanés, y que establecerán allí «una zona de seguridad» a modo de línea defensiva contra misiles antitanque, según sus palabras.

En esta línea, aseguró que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus casas «hasta que se garantice la seguridad» de los habitantes del norte de Israel y que «todas» las viviendas libanesas cercanas a la frontera serán demolidas siguiendo el modelo de Gaza.

Ante estas declaraciones, el ministro libanés de Defensa pidió a la comunidad internacional que rompa su silencio «injustificado» y que adopte una postura «firme» para ayudar a poner fin a las amenazas israelíes, pues mirar para otro lado ha dejado de ser «aceptable».

«Cualquier intento de establecer una zona de seguridad dentro del territorio libanés o de imponer su control hasta el río Litani sería un nuevo acto de agresión contra el territorio y la soberanía nacional libanesa, y pondría a la región al borde de una peligrosa escalada con consecuencias impredecibles», recalcó Menassa.

Desde hace casi un mes, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano acompañada de una operación terrestre, que en conjunto dejan ya 1.268 muertos, 3.750 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

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