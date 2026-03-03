Ministro de Exteriores luso comparecerá en el Parlamento por uso de EEUU de base en Azores

2 minutos

Lisboa, 3 mar (EFE).- El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, comparecerá ante el Parlamento para explicar los movimientos en las últimas semanas de las fuerzas militares de Estados Unidos en la base aérea de las Lajes, en el archipiélago de Azores.

Así lo decidió este martes la Comisión de Asuntos Extranjeros y Comunidades Portuguesas al aprobar una solicitud presentada por el Partido Socialista (PS) que pedía a Rangel «aclarar» la utilización por parte de las fuerzas estadounidenses de la base aérea lusa.

La petición fue aprobada con los votos a favor del PS y de Iniciativa Liberal (IL), confirmaron a EFE fuentes de ambas formaciones, que agregaron que se abstuvieron el ultraderechista Chega y el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

Por el momento no se ha fijado una fecha para que el ministro acuda a responder a los diputados en esa comisión.

En una entrevista con CNN Portugal/TVI, Rangel afirmó el lunes que el Gobierno ha autorizado a EE.UU. a utilizar la base de las Lajes bajo varias condiciones, como que solo sea para misiones defensivas.

Aseguró que ese aeropuerto militar no ha sido usado para ningún ataque estadounidense en Irán y que Portugal no está implicado en el conflicto.

Rangel precisó en la entrevista que hasta el viernes pasado el empleo de las Lajes estaba sujeto a un régimen general de autorizaciones tácitas, que pueden obtener más de medio centenar de países, incluido EE.UU., si Portugal no responde en 24 horas.

Ya la semana pasada, el jefe de la diplomacia lusa admitió un uso «intensivo», mayor de lo habitual, por parte de las tropas estadounidenses de las Lajes en las últimas semanas.

El sábado, la agencia de noticias Lusa informó de que cinco aviones de reabastecimiento del tipo KC-46 Pegasus de la Fuerza Aérea de EE.UU. desplegaron de la base, situada en la isla Terceira, en las Azores.

Ese día, el Gobierno luso instó a «la máxima contención» para evitar una escalada en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de «los ataques injustificados» de Irán contra países de la región. EFE

