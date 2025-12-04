Ministro Exteriores israelí sobre países que boicotean Eurovisión: «La vergüenza les pesa»

2 minutos

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, afirmó este jueves en su cuenta de X que a los países que han decidido retirarse del certamen de Eurovisión en 2026 debido a la participación de Israel les «pesa la vergüenza».

«Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel», reza el mensaje del ministro publicado en X, que concluye afirmando que «la vergüenza les pesa».

Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas de Eurovision planteadas por la organización y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso, en el que participará.

Una vez conocido el resultado de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían anunciado que harían, si Israel continuaba en el concurso.

Junto a ellas, también se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara.

La UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos) una moción sobre las reformas, consistentes en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró el fallo en un comunicado y expresó su agradecimiento a los países que defendieron la participación de Israel en el concurso musical, lo que calificó como una decisión que «demuestra solidaridad, compañerismo y cooperación, y refuerza el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música». EFE

