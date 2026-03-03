Ministro Exteriores Israel vuelve a cargar contra Sánchez preguntando qué hará sin Jameneí

Jerusalén, 3 mar (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este martes en redes sociales contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, preguntándose qué hará ahora «el pobre Sánchez» que «le han quitado a (Ali) Jameneí», en referencia al ayatolá muerto en un ataque en Irán.

«En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro. Ahora le han quitado a Jameneí. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?», escribe en un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado de una fotografía del ayatolá muerto junto a otra imagen del exmandatario venezolano Nicolás Maduro cuando fue capturado por Estados Unidos.

Ayer lunes, Saar publicó otro mensaje en la misma red social cuestionando si Sánchez está en el «‘lado correcto’ de la historia» tras afirmar que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus ataques contra Irán.

En ese mensaje, Saar reproducía otro de la embajada iraní en España de apoyo a Sánchez, en el que se leía que «Irán reconoce plenamente y respeta» la posición de España de que EE.UU. no use las bases en territorio español para su operación militar contra Irán, afirmando que «está en consonancia con el derecho internacional».

«Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia?», afirmaba en su mensaje el ministro israelí. EFE

