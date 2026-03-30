Ministro israelí acusa a Sánchez de posicionarse contra Israel tras el ataque a la UNIFIL

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó en un comunicado al presidente del Gobierno espñaol, Pedro Sánchez, de tomar partido contra Israel antes de que se esclarezca quién perpetró el ataque que mató a un soldado de la misión de paz de la ONU en el Líbano, UNIFIL.

«A pesar de que se refiere al trágico incidente ocurrido en la base de la UNIFIL, cuyos detalles aún no están claros, Sánchez adopta una postura parcial e incitadora contra Israel», escribió Saar en la red social X.

El líder de la diplomacia israelí, que en los últimos días ha cargado en varias ocasiones contra el jefe del Ejecutivo español en redes sociales, escribió que Sánchez «se muestra como el aliado preferido del régimen asesino de Irán» y sus grupos aliados, como la organización islamista palestina Hamás o el grupo chií libanés Hizbulá.

«No es de extrañar que le aplaudan», concluye.

En la madrugada de este lunes, la explosión de un proyectil de origen desconocido en una base de UNIFIL mató a un soldado e hirió a otro de gravedad, según anunció la propia misión de la ONU en un comunicado.

La base se encuentra cerca de la aldea de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, donde el Ejército de Israel mantiene una operación terrestre y una intensa campaña de bombardeos contra el grupo chií Hizbulá, también presente en la zona.

«En la madrugada de ayer, se cruzó una nueva línea roja en el Líbano», escribió Pedro Sánchez en la red social X, donde condenó los hechos y llamó directamente a Israel a detener las hostilidades, sin mencionar al grupo chií.

«Los ataques a las misiones de paz de la ONU son una agresión injustificable a toda la comunidad internacional», dijo Sánchez, cuya reacción a la muerte del casco azul se produjo antes de que se conociera un segundo muerto.

UNIFIL aseguró «no conocer el origen del proyectil» y haber empezado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo la muerte. EFE

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