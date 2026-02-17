Ministro israelí de Exteriores viaja a EE.UU. para representar a Israel en la Junta de Paz

Jerusalén, 17 feb (EFE).- El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, viajará durante la noche de este martes a EE.UU. para representar a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Junta de la Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, según un comunicado publicado en sus canales oficiales.

«El miércoles, el ministro Saar presentará la postura de Israel en el debate ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York sobre la situación en Oriente Medio», recoge la nota firmada por la oficina del ministro.

Además, agrega el comunicado, Saar representará a Israel en la primera reunión de la Junta de la Paz presidida por el presidente Trump en Washington.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó el miércoles pasado, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos.

La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

Gobiernos aliados de Trump, como el de Argentina, se han sumado a la Junta de la Paz, mientras que otros países, entre ellos los europeos, han visto con suspicacia la creación de este organismo por considerarlo una posible amenaza al papel de la ONU. EFE

