Ministro israelí radical llama a armar a la población tras el ataque a tiros en Jerusalén

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista, Ben Gvir, ha hecho un llamamiento para armar a la población del país tras el tiroteo con 6 muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús cerca de un asentamiento de Jerusalén.

«Las armas salvan vidas, y debemos recordarlo. Hago un llamamiento a los ciudadanos de Israel: ¡ármense!», ha dicho el ministro en unas declaraciones desde el lugar de los hechos compartidas posteriormente en su cuenta de X.

Gvir se ha dirigido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el que se ha trasladado al lugar del ataque, para recordarle «el acto de heroísmo» de un soldado y varios civiles que, según informó la Policía, se enfrentaron a los atacantes y los mataron.

El titular de la cartera de Seguridad ha sido el que ha ordenado la flexibilización de las normas sobre la tenencia de armas para los civiles en Israel.

Durante su visita al lugar de los hechos, Gvir ha pedido además que se deporte a las familias de los «terroristas» y ha criticado la orden del Tribunal Supremo de Israel de este domingo para que el Servicio Penitenciario garantice a los presos palestinos unas condiciones de vida básicas y suficiente alimento.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también se ha referido al «heroísmo de un valiente soldado y voluntario» que trató de neutralizar a los atacantes en un mensaje en su cuenta de X, en el que ha condenado el «terrible y horroroso» ataque.

Smotrich ha asegurado que la Autoridad Palestina «cría y educa a sus hijos para asesinar judíos», por lo que debería «desaparecer del mapa» y ha pedido que los pueblos de donde proceden los atacantes se parezcan a Rafah y Beit Hanoun, dos ciudades en el sur y norte de la Franja de Gaza arrasadas por el fuego israelí.

Este lunes, seis personas murieron y otras doce resultaron heridas, varias de gravedad, en un ataque a tiros, según informó el servicio de emergencias israelí. Entre los fallecidos hay un joven español de 25 años que vivía en Israel.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, «para combatir el terrorismo». EFE

