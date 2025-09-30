Ministro radical contra el plan de Trump: «Deja nuestra seguridad en manos de extranjeros»

Jerusalén, 30 sep (EFE).- El ministro israelí de Finanzas, el radical y colono Bezalel Smotrich, se mostró este martes contrario al plan de Donald Trump para Gaza al que se sumó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al considerar que deja la «seguridad» de Israel «en manos de extranjeros y fantasías de que alguien más hará el trabajo por nosotros».

Smotrich indicó en su cuenta de X que el acuerdo significa «volver, después del 7 de octubre y tras dos años de dedicación, valentía y sacrificio de un pueblo de leones, con costos dolorosos y con logros dramáticos, gracias a Dios y con su ayuda en todos los frentes, a la vieja concepción de dejar nuestra seguridad en manos de extranjeros y fantasías de que alguien más hará el trabajo por nosotros».

«Cambiar logros concretos en el terreno por ilusiones políticas y entregarse a un abrazo de oso diplomático y ceremonias brillantes, a cánticos políticos de ‘dos estados’, ‘los palestinos gobernarán a los palestinos’, la creación de una policía palestina entrenada por Egipto y Jordania y en el discurso del conflicto, con Catar como actor central: todo este revoltijo está ‘pasado de moda’ y es un retorno a la concepción de Oslo», prosiguió Smotrich.

Para el ministro ultraderechista, que forma parte del Gobierno de Netanyahu, con esta propuesta impulsada por Estados Unidos Israel «pierde una oportunidad histórica» con la que podía haberse «liberado de las cadenas de Oslo», en referencia a los acuerdos que se firmaron en la capital noruega en 1993 entre por el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin y el líder palestino, Yasser Arafat.

El titular de Finanzas asegura que sumarse a esta iniciativa y abandonar la intensa campaña militar contra Gaza representa «un fracaso político resonante, cerrar los ojos y dar la espalda a todas las lecciones del 7 de octubre» que, advirtió, «también terminarán en lágrimas».

Y concluye avisando de que «consultará, evaluará y decidirá» sobre esta propuesta sin, de momento, haber amenazado con abandonar el Gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu.

El «acuerdo de paz» para Gaza presentado este lunes por Trump en la Casa Blanca junto al dirigente israelí contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el presidente estadounidense, la desmilitarización de la Franja e incluye la posibilidad de negociar un futuro Estado palestino.

En las últimas horas, Netanyahu dijo, sin embargo, que en ese encuentro no pactó el Establecimiento de un Estado palestino con Trump. EFE

