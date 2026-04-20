Ministros de UE abordarán relación con Israel y España pedirá suspender acuerdo asociación

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Luxemburgo, 20 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tendrán mañana la ocasión de debatir su relación con Israel en un Consejo en el que España prevé solicitar a la UE suspender su acuerdo de asociación con ese país por violaciones de los derechos humanos.

Los ministros, que se reunirán en Luxemburgo, tratarán además la guerra en Ucrania y la situación en el estrecho de Ormuz a raíz del conflicto en Irán, así como la situación en Sudán y el Cáucaso Sur.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, avanzó que España solicitará a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las “violaciones de los derechos humanos” por parte del Ejecutivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que las autoridades españolas, irlandesas y eslovenas enviaran una carta en esa dirección.

En cualquier caso, esa medida requiere la unanimidad de los Veintisiete y hay otros países, como Alemania, que insisten en la importancia de mantener todos los canales de comunicación abiertos con Israel, especialmente en tiempos difíciles, algo que posibilita el acuerdo de asociación.

“Veamos qué proponen los ministros el martes. Hemos condenado la pena de muerte, la situación en Gaza y la violencia en Cisjordania. Todas las medidas siguen sobre la mesa. Tenemos que ver cómo avanzan las conversaciones el martes”, indicaron fuentes comunitarias.

Agregaron que la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, “está decidida a poner sobre la mesa todas las herramientas de que disponemos”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en septiembre pasado la suspensión de las concesiones comerciales contempladas en el acuerdo de asociación con Israel (lo que requiere mayoría cualificada) y sanciones a los ministros extremistas del Gobierno israelí y a los colonos violentos (lo que precisa unanimidad).

Fuentes diplomáticas reconocieron que el anuncio entonces de un plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos frenó el avance de las propuestas, aunque ahora se ha constatado que la situación en la Franja se ha estancado.

“Está claro que la situación merece un debate”, indicaron otras fuentes diplomáticas, que recordaron que la última evaluación de la situación por parte de Kallas data de hace aproximadamente un año.

Sobre la posición de Hungría tras la derrota en las pasadas elecciones legislativas del primer ministro y líder ultranacionalista, Viktor Orbán, que vetó nuevas sanciones a colonos o a ministros israelíes, diversas fuentes diplomáticas coincidieron en que habrá que esperar a la transición al nuevo gobierno, que estará encabezado por el europeísta conservador Peter Magyar.

En la misma línea, confiaron en que “esté más cerca” la aprobación del préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev o del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania, que también bloquea Budapest.

De hecho, el Consejo ha incluido en la reunión de los embajadores de los Veintisiete del miércoles el trámite definitivo para que el préstamo pueda ser aprobado, y que hasta ahora Orbán rechazaba respaldar.

Por lo que respecta al bloqueo en el estrecho de Ormuz a causa del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los ministros intercambiarán opiniones sobre cómo aliviar la situación y “ver qué podemos hacer con los medios de que disponemos”, apuntaron fuentes comunitarias.

Actualmente, la UE cuenta con dos misiones navales en el mar Rojo y el océano Índico que trabajan por la seguridad marítima, pero por el momento los Estados miembros no han querido extenderlas al estrecho de Ormuz.

Para los países, es necesario un alto el fuego antes de cambiar el mandato de esas operaciones.

Los ministros europeos también departirán con el presidente del Consejo de Ministros del Líbano, Nawaf Salam, mientras continúan evaluando qué apoyo pueden dar cuando se haya estabilizado la situación en el país, afectado por el enfrentamiento entre la milicia chií Hizbulá e Israel.

“Por el momento no hemos tomado ninguna decisión sobre una misión en el Líbano”, indicaron fuentes europeas. EFE

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