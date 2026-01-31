Misión espacial explorará meditación y efectos de microgravedad en los ojos

Una nueva misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) programada para febrero indagará los efectos de la meditación en los astronautas, simulará alunizajes y profundizará en los efectos de la microgravedad en los ojos humanos.

La tripulación 12 que viajará a la EEI con cuatro tripulantes a bordo de la Crew Dragon de Space X, planea despegar desde el Centro Espacial Kennedy en Florida en febrero y pasará ocho meses realizando actividades científicas y operaciones de mantenimiento.

Por la agencia espacial estadounidense NASA participan Jessica Meir (comandante) y el piloto Jack Hathaway. Se suma la francesa Sophie Adenot, como especialista de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Adenot es la segunda mujer francesa en convertirse en astronauta después de Claudie Haigneré.

La comandante Meir, quien realiza su segundo viaje a la EEI, informó el viernes que tanto ella como Adenot participarán en un experimento que «analiza la meditación y la atención plena y cómo pueden beneficiar a los astronautas en misiones espaciales».

En una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas, Meir explicó que también ensayarán pilotajes manuales, simulando alunizajes, para evaluar las transiciones de gravedad a microgravedad «y cómo afecta la capacidad de los astronautas» para posarse en la Luna.

El equipo continuará además con la investigación del denominado síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales (SANS).

«Se caracteriza por una serie de cambios que se producen en los ojos y en la visión de algunos astronautas, que experimentan déficits visuales después de pasar mucho tiempo en ingravidez», explicó.

«Normalmente, nuestros globos oculares son esféricos, pero después de una ingravidez prolongada, algunos astronautas sufren un aplanamiento de la parte posterior del ojo», detalló.

Hasta la fecha no se ha observado ningún problema a largo plazo, pero necesitan recopilar más datos. «Necesitamos comprender este problema a fondo, cuando pensamos en regresar a la Luna e incluso en misiones más largas a Marte» agregó Meir.

Inicialmente programada para el 15 de febrero, su partida a la EEI fue adelantada recientemente por la NASA debido a la evacuación prematura de una tripulación anterior tras un problema médico.

Ahora está programada para el 11 de febrero. Sin embargo, otra misión espacial, esta vez a la Luna, podría complicar esta partida.

El vuelo tripulado Artemis 2, el primero alrededor de la Luna en más de 50 años, también podría despegar desde Cabo Cañaveral.

Debido a la superposición de estas misiones, la fecha de lanzamiento del Crew Dragon aún está sujeta a cambios y podría posponerse, según reconocieron funcionarios de la NASA el viernes.

