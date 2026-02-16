Miss Universo sufre un ligero quebranto de salud durante un desfile en ciudad de Ecuador

1 minuto

Quito, 15 feb (EFE).- La Miss Universo mexicana Fátima Bosch, sufrió uno quebranto de salud este domingo mientras participaba en un desfile por los 75 años de la Fiesta de las Flores y las Frutas de la ciudad de Ambato, situada en el centro andino de Ecuador.

Bosch iba de pie en una carroza alegórica desde la que saludaba a los asistentes al desfile, cuando de repente sufre un ligero quebranto que le obligó a arrodillarse, mientras el vehículo continuaba en movimiento.

En redes sociales circula en video en el que se aprecia su desvanecimiento, tras el cual se acerca a ella una mujer con la que comienza a conversar.

No se ha informado oficialmente sobre qué le ocurrió a Bosch, quien según la prensa local, continuó con su agenda en Ambato. EFE

