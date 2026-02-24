Modi visita Israel desde mañana en medio de la tensión entre EE.UU. e Irán

2 minutos

Jerusalén, 24 feb (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, iniciará mañana miércoles una visita de dos días a Israel en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, un viaje en el que será recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y dará un discurso ante la Knéset (Parlamento).

Su visita se produce en un contexto de alta tensión por el ataque que Estados Unidos amenaza lanzar contra Irán, apoyado por Israel, y en el marco del estrechamiento de relaciones del país hebreo con un eje de países entre los que figura la India.

El pasado domingo, Netanyahu afirmó que mantiene una amistad con Modi y que su visita supondrá el fortalecimiento de la relación bilateral con «cooperación económica, política y de seguridad».

El mandatario israelí aseguró que quiere crear «un sistema completo de alianzas en torno a Oriente Próximo o dentro de él» que incluya a la India, países del Mediterráneo (como Grecia o Chipre) y naciones árabes y africanas que no especificó.

En la agenda de la visita de Modi distribuida este martes por la oficina de Netanyahu, se detalla que aterrizará a mediodía en el aeropuerto de Ben Gurión, donde le esperará el propio Netanyahu, con quien mantendrá una reunión en ese momento.

Luego, ambos se dirigirán a la Knéset, donde se dirigirán al plenario, tras lo que asistirán a un evento de innovación en un hotel de Jerusalén y cenarán juntos.

Al día siguiente, Modi y Netanyahu acudirán al museo Yad Vashem del holocausto, una visita tradicional de los mandatarios que pasan por Israel, y de allí mantendrán otra reunión en un hotel de Jerusalén, tras la que firmarán unos acuerdos -que no se detallan en la agenda- y harán unas declaraciones sin preguntas a la prensa.

Modi tiene previsto abandonar el país a las 14.00 horas del jueves, con una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tel Aviv. EFE

