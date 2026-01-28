Mohamed VI lanza megapuerto en el norte de Marruecos tras su retiro por un problema lumbar

4 minutos

Rabat, 28 ene (EFE).- El rey Mohamed VI encabezó este miércoles el lanzamiento del megapuerto de Nador, en el norte de Marruecos, a unos 50 kilómetros de la ciudad española de Melilla, en su primer acto oficial desde el pasado 3 de noviembre y tras una convalecencia que le mantuvo en reposo por un problema lumbar.

Un comunicado del Gabinete Real informó de que el monarca encabezó una reunión de trabajo en el Palacio Real de Casablanca con la asistencia de varios de sus ministros.

La única imagen difundida hasta ahora de la reunión por la oficial agencia de noticias marroquí (MAP) muestra a Mohamed VI sentado en su mesa de trabajo, de perfil, delgado y con traje y corbata oscura.

Esta es la primera actividad oficial del rey, de 62 años, desde el pasado 3 de noviembre, unos días después de la apertura del año legislativo.

Desde entonces no había aparecido oficialmente en público aunque las redes sociales se hicieron eco de su presencia en Emiratos Árabes y Egipto.

El 10 de enero, en medio de rumores sobre su salud alimentados por su ausencia durante la Copa Africana de Naciones (CAN), uno de los mayores eventos organizado por el país, un comunicado oficial informó de que se encontraba en «reposo funcional» por una afección lumbar.

El rey sufría una «lumbociática mecánica asociada a un espasmo muscular», que requería «tratamiento médico adecuado y un periodo de reposo funcional», según la nota.

Tampoco asistió, el pasado día 22, al acto de constitución de la Junta de Paz impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para Gaza, pese a que Marruecos fue el primer país africano y uno de los primeros árabes en sumarse a la iniciativa como miembro fundador.

Antes del problema lumbar, el rey sufrió una operación quirúrgica por una caída que le ocasionó una fractura en el húmero y le obligó a guardar un reposo de 45 días en diciembre de 2024.

Mohamed VI fue también operado del corazón en dos ocasiones, en febrero de 2018 en Francia y en junio de 2020 en Rabat, en ambas por arritmias cardíacas que fueron tratadas con éxito tras practicarle una ablación por radiofrecuencia.

Nador West Med, segundo megapuerto del país

El Nador West Med es uno de los grandes proyectos para impulsar el desarrollo del norte del país, junto con el megapuerto Tanger Med.

El nuevo complejo estará operativo en el cuarto trimestre de este año y, tras una inversión pública de 51.000 millones de dirhams (4.000 millones de euros), arrancará con una capacidad anual de 5 millones de contenedores y un potencial de ampliación que permitiría alcanzar a medio plazo los 12 millones de contenedores.

El proyecto incluye el desarrollo de zonas industriales sobre 700 hectáreas en una primera fase y comenzó a atraer a inversores internacionales con un capital comprometido de unos 1.800 millones de euros, reflejo de «la confianza de grandes grupos marítimos e industriales en el papel estratégico de Marruecos», según un comunicado oficial.

Para el presidente del complejo, Fouad Brini, la iniciativa combina un puerto de última generación con una amplia plataforma industrial, logística y energética, con todas las infraestructuras básicas ya completas -incluidos 5,4 kilómetros de diques, 4 km de muelles y cuatro puestos energéticos-, y contratos de concesión de los dos terminales de contenedores ya firmados, con entrada en funcionamiento progresiva a partir de este año.

El nuevo puerto contará también con una terminal flotante de gas natural licuado, la primera del país, con una capacidad anual de 5.000 millones de metros cúbicos, así como una terminal de hidrocarburos.

«Este componente estratégico responde directamente a las exigencias de soberanía energética del reino», se lee en el comunicado. EFE

fzb-mar/mgr

(foto)