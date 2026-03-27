Moisés Caicedo: «Estamos contentos por lo que estamos construyendo»
Madrid, 28 mar (EFE).- Moisés Caicedo, centrocampista de la selección Ecuador, remarcó que está feliz por lo que el equipo está «construyendo» pese a terminar con empate 1-1 el amistoso de este viernes en el Metropolitano ante Marruecos.
«Sabíamos que eran un buen equipo y hay que estar concentrado en los detalles porque es nuestro reto. No por el resultado, pero estamos contentos por lo que estamos construyendo. Hicimos un gran partido», afirmó en zona mixta tras el partido. EFE
pml-og