Mon Laferte, Nicki Nicole y Bunbury se suman como presentadores de los Latin Grammy

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El músico español Enrique Bunbury, la chilena Mon Laferte y la argentina Nicki Nicole se suman a la larga lista de artistas que presentarán la 26º gala anual de los Latin Grammy que tendrá lugar este jueves en Las Vegas.

También Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Richard Marx, Trueno y Yandel se encargarán de anunciar algunas de las categorías durante la gala, informó este lunes en un escrito la Academia Latina de la Grabación.

El colombiano Maluma y la puertorriqueña Roselyn Sánchez serán los anfitriones de la gala, en la que Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas por su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

La Academia Latina de la Grabación anunció antes que artistas como Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Aitana, Raphael, Gloria Estefan y Carin León, entre otros, mantendrán actuaciones en el evento.

Producida por TelevisaUnivisión, la 26ª edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y tendrá una duración de tres horas. EFE

us/ad