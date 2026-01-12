Moody’s rebaja de estable a negativa la perspectiva para grupo energético danés Ørsted

Copenhague, 12 ene (EFE).- La agencia de calificación de riesgo Moody’s rebajó este lunes de estable a negativa la perspectiva para la multinacional energética danesa Ørsted, después de que el Gobierno de EE.UU. paralizase la construcción de dos proyectos eólicos marinos suyos.

«La perspectiva negativa refleja los retos continuos en la industria eólica marina global, a los que Ørsted está expuesta, particularmente en EE.UU., donde hay un riesgo elevado de que la persistente oposición política pueda dificultar su habilidad para completar la construcción de sus proyectos estadounidenses», señala Moody’s en un comunicado.

Moody’s resalta que, a menos que esas paralizaciones sean revertidas a corto plazo, resultarán en costes adicionales por retrasos en la construcción y probablemente retrasarán el inicio del flujo de ingresos de los proyectos, lo que a su vez afectará a las ganancias de la compañía danesa.

«Estos riesgos financieros, y los riesgos adversos adicionales que crean, pueden causar presión descendente en la calificación de Ørsted. La futura dirección de la calificación depende por tanto de las perspectivas de estos proyectos y su impacto financiero en Ørsted», apunta la agencia estadounidense.

Ørsted, uno de los principales impulsores a nivel mundial de parques eólicos marinos, ha presentado en las últimas semanas dos demandas contra el Gobierno estadounidense ante un tribunal de ese país para que revoque la orden de paralizar la construcción de los proyectos Sunrise Wind y Revolution Wind.

Ambos están localizados en la costa este de Estados Unidos y están incluidos entre los cinco proyectos suspendidos por la Administración estadounidense.

Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder hace un año, el presidente Donald Trump ha expresado repetidamente su contrariedad con la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves. EFE

