Morales cuestiona el llamado de Arce para conformar bloque único de izquierda en Bolivia

4 minutos

La Paz, 19 jul (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales cuestionó este sábado la legitimidad del llamado que hizo hace unos días el mandatario Luis Arce para conformar nuevamente un bloque único de «izquierda» que participe en las elecciones generales del 17 de agosto.

Morales (2006-2019), en un mensaje en la red X, señaló que el Gobierno de Arce no tiene «derecho» a llamar a la unidad y enumeró una serie de razones por las que considera que la propuesta del jefe de Estado se da en el marco de lo que considera fue una «traición».

«Los que robaron al Estado no tienen moral para hablar de unidad. Los que tienen presos a un centenar de campesinos tienen las manos manchadas de sangre indígena y no pueden convocar a la unidad. Los que robaron nuestra sigla no son nuestros compañeros y no puede haber unidad con ellos», argumentó.

El exgobernante también reiteró los señalamientos al Gobierno por intentar «destruir» las organizaciones sociales por medio de la «prebenda y la corrupción», además de que puso en duda que la Administración de Arce sea de «izquierda».

«Son la derecha que destruyó nuestra economía. No pueden hablar de unidad aquellos que no tienen principios ni valores», añadió.

El presidente Arce, a nombre del Gobierno de Bolivia, llamó el jueves a que los partidos de «izquierda» unan fuerzas para conformar un bloque común, tras valorar los resultados de las encuestas electorales que, a su juicio, muestran un «rechazo» creciente de la población a las opciones de «derecha».

Dicha reunión no tiene aún una fecha y hora definida. Tampoco Arce explicó si su convocatoria incluye al exmandatario Evo Morales, quien no está inscrito como candidato presidencial al no haber conseguido un partido político con personería jurídica vigente tras su renuncia al oficialismo.

Según las últimas encuestas, la preferencia electoral la lidera el empresario Samuel Doria Medina, de Unidad, seguido por un margen estrecho del exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), cada uno con porcentajes alrededor del 20 %.

Mientras que también existe una cantidad algo superior al primero que representa a los indecisos y quienes aseguran que votarán nulo o en blanco.

A mediados de mayo, Arce anunció que renunciaba a la reelección para facilitar la conformación de un bloque de izquierda y convocó al presidente del Senado y a Morales a sumarse a esa propuesta, pero en ambos casos hubo una negativa al mandatario. También renunció a su postulación como primer senador por la región de La Paz.

Los partidos de izquierda habilitados son el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo; Alianza Popular, que promueve al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Los voceros de Rodríguez recibieron con amplitud el llamado de Arce, aunque también señalaron que la unidad de la izquierda debería realizarse alrededor del presidente del Senado, al ser el mejor posicionado en las encuestas.

El candidato vicepresidencial de Morena, Jorge Richter, quien fue vocero presidencial de Arce, dijo a los medios locales que la formación de un bloque del frente popular «debe estar en función de las conversaciones de los mismos interesados» y que no se necesita «ni facilitadores ni interlocutores».

Estas elecciones generales de agosto podrían ser las primeras en las que el oficialismo se presente dividido, con los bloques del MAS, el senador Rodríguez y la alcaldesa Copa, de pasado oficialista, además del sector de Morales.EFE

grb/gad