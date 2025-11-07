Morales dice que Arce deja el Gobierno como el «peor» presidente en la historia de Bolivia

La Paz, 7 nov (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales, afirmó este viernes que Luis Arce deja la Presidencia de Bolivia como el «peor» presidente de la historia del país y golpeado principalmente por casos de «corrupción» en su familia, además de la destrucción del movimiento popular y de la economía.

«Se va (Arce) como el peor presidente de la historia de Bolivia y del continente», afirmó Morales (2006-2019) en su cuenta de X.

«Él se desestabilizó y se bloqueó con su escandalosa corrupción familiar, desaparición del dólar y los combustibles, el incremento de precios, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el nepotismo, sus pactos para el retorno de la derecha, la liberación de golpistas y el aniquilamiento del original MAS-IPSP», señaló Morales en su mensaje.

Con anterioridad, Arce emitió un último mensaje junto a sus ministros en el que afirmó que «las acciones de Evo Morales tuvieron terribles consecuencias» en la unidad del movimiento popular y «en la paz social y la economía del pueblo boliviano» como producto de la «angurria de poder» del expresidente que buscó ser nuevamente candidato.

Arce se consideró blanco de «ataques» que buscaron acabar con él «políticamente» y «familiarmente», por lo que reiteró que, al dejar la Presidencia de Bolivia, se defenderá «desde el llano» para que la verdad salga a la luz a través de la Justicia.

La gestión de Arce estuvo afectada por denuncias de corrupción y polémicas que involucraron también a tres de sus hijos, quienes accedieron a créditos millonarios, además de que uno fue acusado de presuntamente ser intermediario en negociaciones sobre proyectos de litio.

Este sábado, con la investidura del centrista Rodrigo Paz, finalizarán casi 20 años del izquierdista MAS en el poder, en medio de una situación económica adversa por la falta de dólares, inflación y escasez de combustibles.EFE

