Moratinos advierte de que la UE afrontará en junio en Sevilla su «momento de la verdad»

Antalya (Turquía), 12 abr (EFE).- El alto representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones (UNAOC, en inglés), el exministro español Miguel Ángel Moratinos, advirtió hoy de que los gobiernos de la Unión Europea afrontarán «un momento de la verdad» en la conferencia sobre financiación del desarrollo que se celebrará en Sevilla (sur de España) a finales de junio, en la que deberían apoyar la creación de un fondo especial que permita seguir manteniendo los compromisos con los menos desarrollados.

«Europa, que se dice multilateral -y somos multilateralistas, somos los que hemos creado el multilateralismo-, ahora que éste está en riesgo de existencia, ¿lo vamos a dejar caer?», se preguntó Moratinos en una charla con EFE tras participar en un debate en el marco del Foro Diplomático de Antalya (Turquía).

«¿No vamos a ser capaces de crear un fondo especial para salvar el multilateralismo? ¿Estamos dispuestos a gastarnos el 2, el 3, el 4 o hasta el 5% del PIB para armamento, pero no estamos dispuestos ni siquiera a gastar el 0,7% de ayuda oficial al desarrollo? Esto se va a plantear en Sevilla», recordó.

«¿Es que los europeos no podrían crear un fondo multilateral, un fondo para salvar el multilateralismo? Será el momento de la verdad para la Unión Europea», advirtió respecto a uno de los principales objetivos de la Cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio en la capital andaluza, y sobre la que planearán los recortes anunciados por grandes contribuyentes como los EE.UU.

Moratinos dejó claro que él no está en contra de dedicar el 2% del PIB a la defensa, «pero siempre y cuando también nos preocupemos de los otros elementos esenciales de lo que va a constituir el gran desafío de la humanidad en los próximos siglos y las próximas décadas».

En la reunión de Antalya, el exministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación (2004-2010) animó igualmente a los socios europeos a «no poner el carro delante de los bueyes», y dar la mayor prioridad a la búsqueda de la paz en las múltiples guerras que se extienden por el mundo.

«El 26 de abril, voy a lanzar mi nueva iniciativa en Gernika (País Vasco, norte de España), que es un grito por la paz, por el final de las guerras, por el respeto del derecho internacional. Voy a iniciar un nuevo movimiento dentro de la Alianza de Civilizaciones para movilizar a la opinión pública a favor de la paz», dijo.

«Eso no significa -añadió- que no tengamos que defender y tener nuestra propia seguridad y defensa, pero no podemos poner el carro delante de los bueyes -o como dicen los ingleses, el carro delante del caballo-. Si no sabemos a dónde ir, si no sabemos cuál es nuestra posición en el mundo, podemos tener el carro lleno de armas, lleno de equipamiento militar, que es necesario, pero siempre y cuando sepamos a dónde queremos ir».

Por lo tanto, subrayó, «para mí lo importante es la política y la paz, y luego sigue la defensa y la seguridad, pero no al revés».

Moratinos participó en Antalya en un debate público dedicado al papel que puede desempañar el llamado «Sur Global» a favor de un multilateralismo efectivo, a través de agrupaciones como el G20 o la plataforma de los BRICS.

«El multilateralismo está en un riesgo máximo», aseguró el exministro, «no solamente por una cuestión de financiación y de mantenimiento de los compromisos, sino porque tenemos un mundo mucho más complejo».

«Hay unas prioridades que tienen que ser fijadas de nuevo, volver a lo que es el centro de lo que inició este mundo, un sistema colectivo de seguridad, y que permitió en el año 1945 tener unas Naciones Unidas cuyo objetivo principal es evitar las guerras».

Pero, constató, «hoy día nos encontramos en guerra, guerras humanas, guerras de comercio, guerras contra el planeta y por tanto, tenemos que volver a la paz. Y en ese sentido tenemos que revisar la manera de enfrentarnos al futuro». EFE

