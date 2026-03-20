Moscú afirma que quiere ayudar a Cuba, pero sin referirse a la entrega de petróleo ruso

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El Kremlin afirmó el viernes que está dialogando con Cuba, país aliado de Moscú, sobre las maneras de ayudar a la isla sometida a un bloqueo petrolero estadounidense, aunque se negó a comentar las informaciones sobre una entrega secreta de combustible de origen ruso.

«Estamos en contacto constante con las autoridades cubanas, con nuestros amigos cubanos, y hablamos con ellos sobre las formas de ayudar a Cuba en la difícil situación en la que se encuentra», declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

«Es todo lo que puedo decir al respecto», añadió, en respuesta a una pregunta de la AFP.

Según el servicio de seguimiento marítimo Windward, un petrolero se dispone a entregar clandestinamente «de aquí a unos días» gasóleo de origen ruso a Cuba si consigue llegar a la isla.

El Sea Horse, con bandera de Hong Kong y que no está sujeto a sanciones, transportaría, según Windward, unos 190.000 barriles de gasóleo ruso, cargado desde otro buque frente a las costas de Chipre a principios de febrero.

Cuba no ha importado petróleo desde el 9 de enero, fecha de la última entrega por parte de México, antes de que este interrumpiera sus envíos de carburantes bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump.

Estados Unidos bloquea el abastecimiento energético de Cuba tras haber derrocado en enero a su principal aliado, el dirigente venezolano Nicolás Maduro.

Un petrolero ruso, que sí figura en la lista de sanciones occidentales y transporta más de 700.000 barriles de petróleo, también se dirigiría a Cuba, según los datos de la plataforma de seguimiento marítimo Kpler.

El gobierno estadounidense, que recientemente ha flexibilizado sus sanciones contra el petróleo ruso, subrayó el jueves que sigue prohibiendo la entrega a Cuba de hidrocarburos procedentes de Rusia.

Las sanciones occidentales contra el petróleo ruso se adoptaron con el fin de cortar los recursos del país en guerra contra Ucrania.

Moscú y La Habana, que cooperan estrechamente desde la época soviética, han reforzado sus vínculos desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022.

En febrero, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseguró en Moscú a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, la «solidaridad» de Rusia con Cuba en el contexto del embargo petrolero estadounidense, sin desvelar medidas concretas.

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