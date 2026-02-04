Moscú sobre el START III: Partimos de que las partes ya no están sujetas a obligaciones

2 minutos

Moscú, 5 feb (EFE).- Rusia constató en la noche de este miércoles que mañana jueves, 5 de febrero, terminará de forma «definitiva» el «ciclo vital» del START III, el último tratado de desarme nuclear que existía entre Moscú y Washington, que ahora no están sujetas a «ninguna obligación».

El Ministerio de Exteriores ruso recordó en un comunicado que el START III fue firmado en abril de 2010, pero entró en vigor el 5 de febrero de 2011.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Moscú lamentó la falta «deliberada» de una respuesta de Estados Unidos a la propuesta de prolongar por un año los límites contemplados en el tratado, y afirmó que esto significa que las partes ya no están sujetas a obligaciones y son libres de elegir sus siguientes pasos.

«Al mismo tiempo, Rusia se propone actuar con responsabilidad y prudencia, formulando su política sobre armas estratégicas ofensivas con base a un análisis exhaustivo de la política militar estadounidense y la situación estratégica en general», señala el comunicado oficial.

El Kremlin aseguró previamente que estaba abierto a futuras negociaciones sobre estabilidad estratégica una vez expire este jueves el START III.

«Seguimos abiertos a la búsqueda de vías negociadoras para garantizar la estabilidad estratégica», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

El Kremlin advirtió previamente al presidente estadounidense, Donald Trump, de que firmar un nuevo tratado será un proceso «largo y difícil».

El START III o Nuevo START fue firmado por los entonces presidentes ruso, Dmitri Medvédev, y estadounidense, Barack Obama, el 8 de abril de 2010 en Praga y renovado en febrero de 2021 por otros cinco años.EFE

mos/gpv