Moscú y San Petersburgo baten el récord del mes de marzo más caluroso de la historia

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Moscú, 30 mar (EFE).- La temperatura media durante el mes de marzo se situó en 4,5 grados en Moscú y 4,6 grados sobre cero en San Petersburgo, un récord histórico, según informaron este lunes medios rusos.

A 30 de marzo la temperatura media mensual en la capital rusa fue de 4,5 grados, cuando el récord anterior fue de 4,4 en 2007.

En San Petersburgo, la segunda ciudad más importante del país, la temperatura media fue de 4,6 grados, superando por un grado el anterior récord también de hace 19 años.

«El tiempo en la ciudad y la región circundante se mantendrá prácticamente sin cambios en los próximos días. Las temperaturas diurnas se mantendrán por encima de los 10 grados Celsius», escribió el jefe de Meteorología de San Petersburgo en su canal de Telegram.

El experto vincula el fenómeno con un anticiclón en constante regeneración que impide que el aire frío llegue a la región.

El pasado invierno se caracterizó precisamente por la abundancia de nieve en la parte europea del país, y en Moscú se registró la noche más fría el 3 de febrero, con mínimas de 21,6º bajo cero y 28,9º en la región vecina.EFE

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